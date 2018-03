Von Nikolaus Paumgartten

Telfs – Miriam Moser aus Steinberg am Rofan und Katharina Jäger aus Jungholz haben auf den ersten Blick nicht viel gemeinsam. Während die 22-jährige Miriam Moser als technische Angestellte in einem Büro arbeitet, verdient die 26-jährige Außerfernerin ihren Lebensunterhalt als Restaurantfachfrau auf einer Alm. Und trotzdem gibt es eine Leidenschaft, die die beiden jungen Frauen verbindet: die Liebe zum Feuerwehrwesen und ihr Engagement in den Einheiten ihrer Heimatgemeinden.

Doch damit nicht genug: Vor einigen Wochen wurden die beiden von ihren Kameradinnen und Kameraden in die höchste Funktion gewählt und geben nun als Kommandantinnen ihrer Feuerwehren den Ton an. Dieser Tage absolvieren sie in der Feuerwehrschule Telfs den Kommandantenlehrgang und holen sich dabei das letzte Rüstzeug für die verantwortungsvolle Aufgabe.

„Ich wollte anpacken, helfen und für die Gemeinde dasein“, erinnert sich Miriam Hofer an die Gründe für ihren Beitritt zur Feuerwehr 2011. Als Exotin habe sie sich dort als Frau nie gefühlt. Sie sei ganz normal und selbstverständlich kameradschaftlich aufgenommen worden. Von den 25 aktiven Feuerwehrleuten in Steinberg ist ein Fünftel weiblich. Auch Katharina Jäger hat keine negativen Erfahrungen damit gemacht, als Frau in der Männerdomäne Feuerwehrwesen engagiert zu sein. Im Gegenteil. „Als Frau bekommt man hier vielleicht sogar ein bisschen mehr Unterstützung“, sagt Jäger. In Jungholz sind unter den 30 aktiven Feuerwehrleuten fünf Frauen.

Der hohe Frauenanteil bei den beiden Feuerwehren der Kommandantinnen ist allerdings eher eine Seltenheit, wie Georg Waldhart, Leiter der Landesfeuerwehrschule, weiß: „Von insgesamt 22.000 aktiven Feuerwehrleuten in Tirol sind lediglich 605 weiblich.“ Das entspricht einem Frauenanteil von nicht einmal 2,8 Prozent. Von 7800 in der Reserve sind 29 weiblich. Etwas besser sieht es hingegen bei der Feuerwehrjugend aus: 275 Mädchen entsprechen bei 1500 Jugendlichen einem Frauenanteil von knapp über 18 Prozent. Warum es nicht gelingt, diesen Prozentsatz zu den Erwachsenen mitzunehmen, kann sich Waldhart nicht erklären: „Möglicherweise sind es später die Lebensumstände, die Frauen davon abhalten, bei der Feuerwehr aktiv zu sein.“

Miriam Moser und Katharina Jäger haben dank ihrer aufgeschlossenen Arbeitgeber die Chance wahrnehmen können, das Kommando in ihren Einheiten zu übernehmen. Ob sie sich einen größeren Frauenanteil bei Tirols Feuerwehren wünschen würden? „Ich denke, das muss jede für sich selber wissen, ob sie das machen will. Letztlich zählt nur die Feuerwehrarbeit“, sagt Jäger. „Denn wenn es bei mir brennt, dann will ich, dass das Feuer gelöscht wird. Egal ob von einer Frau oder von einem Mann.“