Innsbruck, Wenns – Toller Erfolg für die Tiwag-Nachwuchsschmiede: Tobias Gaim aus Wenns hat beim Bundeslehrlingswettbewerb in Am­stetten den Gesamtsieg in der Kategorie Stahlbau- und Schweißtechnik geholt. Der Pitztaler befindet sich im dritten Ausbildungsjahr am Kraftwerksstandort Imst. Die Tiwag stellt damit den Bundessieger und wurde zugleich als Top-Lehrlingsbetrieb Österreichs ausgezeichnet.

„Mir ist es wichtig, dass die Tiwag als Tiroler Leitbetrieb mit gutem Beispiel vorangeht und über die betriebseigene Lehrausbildung vielen jungen Menschen einen erfolgreichen Einstieg ins Berufsleben ermöglicht“, betont Landeshauptmann Günther Platter. „Wir müssen weiter das Ansehen der Lehre stärken, denn gut ausbildete Fachkräft­e sind das Rückgrat unseres Wirtschaftsstandorts.“

Tiwag-Vorstandsvorsitzender Erich Entstrasser ergänzt: „Wir freuen uns sehr über diese Auszeichnung als Bestätigung für das hohe Niveau der Lehrlingsausbildung. Die Lehre ist ein wichtiger Eckpfeiler unserer Personalpolitik. Über 400 Tiwag-Mitarbeiter und damit rund ein Drittel der Belegschaft haben eine Lehre absolviert. Aktuell werden 42 Lehrlinge im Tiwag-Konzern in sieben Lehrberufen ausgebildet.“

Seit 2011 darf die Tiwag das Prädikat „Ausgezeichneter Tiroler Lehrbetrieb“ des Landes Tirol tragen, seit 2014 ist sie auch „Staatlich ausgezeichneter Ausbildungsbetrieb“. Aktuell werden wieder fünf Lehrlinge gesucht, Bewerbungen sind unter www.tiwag.at/lehre möglich. (TT)