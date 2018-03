Innsbruck, Zenzenhof – Leonie setzt sich auf den grauen Stuhl am oberen Ende der Rampe und schnallt sich an. „Gleich können wir starten“, warnt Huber Sima, Leiter des Fahrtechnik-Zentrums des ÖAMTC Innsbruck, die Schülerin noch einmal vor. Sima gibt seinem Kollegen ein Zeichen, dieser betätigt den Hebel.

Der Stuhl samt Leonie setzt sich in Bewegung. Nach wenigen Momenten bremst der Sessel abrupt ab. Ein Knall. Leonie wird in den Gurt katapultiert. „Das war gerade eine Vollbremsung – bei nur 7 km/h. Trotzdem wirken auf den Körper etwa 11 bis 12 g ein. Der Pilot eines Düsenjets ist dieser Kraft in einem geringeren Ausmaß ausgesetzt. Wer mag als Nächstes?“, fragt Sima die restlichen Schüler der 5. und 6. Klasse des BORG Schwaz, die gestern ihren Vormittag im Fahrtechnik-Zentrum Zenzenhof verbrachten, um Fliehkraft und Bremsweg, g-Kraft und Beschleunigung hautnah zu erleben.

Die Schüler nahmen an einem Projekt von Land Tirol und ÖAMTC teil. „Fahrphysik erleben“ heißt das Modul, in dem den Jugendlichen die Kräfte und Mechanismen, über die sie im Physikunterricht gelernt haben, anhand praktischer Beispiele nähergebracht werden sollen. Der Tiroler Landesdirektor des ÖAMTC, Andreas Heis, lobt: „Mir ging es im Physikunterricht wie vielen: Ich habe Formeln gelernt, aber vorstellen konnte ich mir darunter nichts.“ Das Projekt sei dazu da, abstrakte Inhalte erlebbar zu machen.

Hubert Sima sieht es genauso. „Wir wollen theoretische Physik mit praktischen Beispielen verbinden. Es werden keine Formeln errechnet, sondern bereits aufgestellte Theorien erlebt.“

Das Projekt richtet sich an Schüler ab der 9. Schulstufe. Es ist für die Schulen kostenlos. Österreichweite Premiere feierte es bereits im November 2016 in Niederösterreich. Inzwischen wurde es auch auf andere Bundesländer ausgeweitet. In Tirol fand es erst das zweite Mal statt. Weitere Ausgaben der Kurse im Fahrtechnik-Zentrum Innsbruck sollen folgen. (bfk)