Paris – Neues Projekt des italienischen Drei-Sterne-Kochs Massimo Bottura in Paris: In der Krypta der bekannten Kirche La Madeleine wird abends eine Gratismahlzeit für etwa 100 Menschen serviert, die von sozialen Hilfsdiensten dorthin vermittelt werden. Die Madeleine-Kirche mit ihrer riesigen Säulenfassade ist ein bekanntes Wahrzeichen der französischen Hauptstadt; im vergangenen Dezember fand dort die Trauerfeier für den gestorbenen Rocksänger Johnny Hallyday statt. Essen gibt es dort schon länger - seit Jahrzehnten wird in der Krypta ein preiswertes Mittagsessen serviert.

Von französischer Seite ziehen nach Angaben des Restaurants „Refettorio“ unter anderen die Spitzenköchin Anne-Sophie Pic aus Valence und der Gastronomiepapst Alain Ducasse mit. „Es ist eine große Chance für uns, mit den großen „Chefs“ zusammenzuarbeiten“, sagte Projektleiterin Cristina Reni der Deutschen Presse-Agentur. Dreimal in der Woche kommen demnach Spitzenköche oder ihre Mitarbeiter in der ungewöhnlichen Kirchen-Küche vorbei. Ihre Tätigkeit ist ehrenamtlich. Der angestellte Küchenchef Maxime Bonnabry-Duval steht hingegen an allen Wochentagen am Herd.

In den langen Gängen der Krypta werden abends Drei-Gänge-Menüs aufgetischt, für den Service stehen laut Reni auch freiwillige Helfer bereit. In der Küche werden Lebensmittel verarbeitet, die zuvor in Supermärkten oder Hotels übrig geblieben sind und sonst im Mülleiner gelandet wären. Ähnliche Projekte gebe es bereits in Rio, London, Mailand, Bologna oder Modena, so Reni. (dpa)