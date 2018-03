Von Alexander Paschinger

Imst – Es hat sich viel getan in den vergangenen Jahren in der Imster Innenstadt. Da wurde gegraben und gepflastert, was das Zeug hielt. Sichtbare Zeichen sind die Gestaltungen des vorderen und hinteren Sparkassenplatzes sowie die neu entstandene Begegnungszone. Ausständig ist die Fortführung der Maßnahmen in Richtung Kramergasse und Johannesplatz. Doch von diesen Bauarbeiten bleiben die Imster vorerst verschont: „Wichtig wäre, heuer in die Planung zu gehen. Aber in dieser Frage warten wir noch auf die Gremien“, sagt die Chefin des Imster Stadtmarketings und Koordinatorin der Innenstadt-Gestaltung, Tatjana Stimmler.

Doch ganz ohne Baustelle kommt man im Innenstadtbereich trotzdem nicht aus. „Wir müssen etwas in der Schustergasse machen – da fällt fast jeden Tag ein Stein aus der Fahrbahn heraus“, sagt BM Stefan Weirather. Tatsächlich durchziehen die Schustergasse in Längsrichtung drei Steinreihen, die in den vergangenen Jahren immer mehr ihrer Steine verloren haben. „Ab Mitte April beginnen wir hier mit der Oberflächensanierung. Wir wollen die Dauer der Baustelle so knapp wie möglich halten“, so Stimmler.

Im Rahmen der Baustelle sollten alle Steine raus und durch Asphalt ersetzt werden. „Auf diesen 600 Laufmetern werden auch die Kanten abgefräst“, erklärt Weirather. „Es wird eine einheitliche Fläche im Sinne der Begegnungszone, die ja auch in der Schustergasse gilt“, ergänzt Stimmler.

Anfang der Woche hatte die Stadt die Anrainer, Unternehmer und Hausbesitzer in den kleinen Stadtsaal geladen. „Es ging darum, ob wir die Baustelle jetzt im April oder im Herbst haben wollen“, erzählt Christa Raffl von der namensgleichen Metzgerei. Dass etwas getan werden müsse, wird eingesehen, allerdings pochen die Anrainer auf eine möglichst rasche Abwicklung der Baustelle, „die man mit zwei bis fünf Wochen Dauer beschrieben hat“, so Raffl.

Stadtchef Weirather spricht gegenüber der TT von „zwei bis drei Wochen, wenn alles gut geht“. Stimmler verspricht, dass die Zufahrt „immer von einer Richtung gewährleistet sein wird“.

Bei den Bauarbeiten handelt es sich jedenfalls nur um eine Sanierung. Beim Treffen im Stadtsaal wurde nämlich deutlich gemacht, dass in etwa fünf Jahren die Kanal- und Leitungssanierung in der Schustergasse mit einer tiefen Baugrube anstehen werde.

„Ich werde praktisch täglich mit Fragen konfrontiert, wie es in der Innenstadt weitergeht“, meint dazu generell StR Andrea Jäger. Sie hat gemeinsam mit drei Gemeinderatskollegen in der Novembersitzung einen Antrag auf Abhaltung einer Gemeindeversammlung zu diesem Themenbereich gestellt. BM Weirather hatte damals eine solche Veranstaltung zugesagt. „Diese Gemeindeversammlung sollte jedenfalls heuer stattfinden“, betont Jäger.