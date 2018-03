Lienz – Sie bringt seit 15. Dezember des Vorjahres Wärme in die kalten Nächte: die Winternotschlafstelle in Lienz, eingerichtet im „Sporthotel“. Hier gab es in den vergangenen Monaten für wohnungslose Osttiroler nicht nur Betten für die Nacht, sondern auch Betreuung und warme Mahlzeiten.

Eigentlich war angepeilt, dass die Einrichtung am 30. März zum letzten Mal die Türen öffnet – die TT berichtete. Nun geht das Angebot in eine zumindest kurze Verlängerung. „Für ein glücklicheres Ende bleibt die Notschlafstelle nun doch noch über Ostern geöffnet und schließt erst am 3. April“, verrät Georg Mackner von der Tiroler Soziale Dienste GmbH. Für alle Beteiligten sei dies machbar.

Die Notschlafstelle werde gut angenommen, erklärt Mackner. Sie öffnet täglich um 19 Uhr und schließt morgens um 8 Uhr. In der warmen Jahreszeit wird es dieses Angebot nicht geben, aber eine Fortsetzung im kommenden Herbst ist anvisiert. Von Seiten der Bezirkshauptmannschaft und der Stadtpolitik werde dies, so Mackner, jedenfalls begrüßt. (func)