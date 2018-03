Von Michael Mader

Kramsach – Wie berichtet, wurde der geplante Retentionsraum für den Hochwasserschutz im Bereich Voldöpp in Kramsach an der Universität Innsbruck im Maßstab 1:35 nachgebaut. „Die Leistungsfähigkeit des Einlaufbauwerks konnte bestätigt werden“, gibt nun Markus Aufleger, Leiter des Arbeitsbereiches Wasserbau an der Uni, die ersten Ergebnisse der hydraulischen Untersuchung bekannt. Jetzt werden Versuchsreihen durchgeführt, in denen die Funktionsfähigkeit des Einlaufbauwerks auch bei verstärktem Treibguttransport geprüft wird.

Untersucht bzw. beurteilt wurden aber auch die Innbrücken in Radfeld und Angath. „Da die Mauern und Dämme stromaufwärts der Autobahnbrücke in Radfeld so dimensioniert sind, dass es im Bemessungsfall trotz teilweise verklauster Brücke nicht zu Überflutungen des geschützten Gebietes kommt, bestehen diesbezüglich keine Fragestellungen, die im Modellversuch geklärt werden müssten“, bestätigt Aufleger auch hier die vorliegenden Planungen und Schutzmaßnahmen. Die Brücke in Angath wiederum sei von der Tiwag im Zuge der Ausbaupläne für das Kraftwerk Kirchbichl untersucht worden, heißt es seitens des Landes: „Diese Untersuchungen ergaben, dass die Brücke selbst bei sehr großen Abflussereignissen kein Problem darstellt. Dass beim Hochwasser 2005 nur wenig Spielraum zur Brücke vorhanden war, liegt an den damaligen Geschiebeablagerungen. Die Ablagerungen im Bereich der Innschleife Kirchbichl wurden entfernt und werden nunmehr jährlich geräumt.“

Für Angaths Bürgermeister Josef Haaser ist diese Aussage nicht befriedigend: „Wir haben aber erst Anfang April einen Infoabend bezüglich der Projektänderungen für den Gemeinderat.“ Für ihn sei eine Aufweitung des Flusses bei der Brücke sinnvoll und auch technisch machbar. Sein Kollege aus Radfeld, Josef Auer, kann die Aussagen ebenfalls nicht nachvollziehen: „Mein Hausverstand sagt mir, dass ich links und rechts des Flusses erhöhen muss, wenn ich verhindern will, dass der Inn über die Ufer tritt, und die Brücke geht dabei quer über den Fluss. Von den Fachleuten hat es am Anfang der Gespräche sehr wohl geheißen, dass die Brücke erhöht werden muss.“