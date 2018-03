Innsbruck – Seinen 70er feierte Felix Mitterer anfang Februar im Wiener Theater in der Josefstadt – in seiner selbst erklärten letzten Bühnenrolle als Affe Rotpeter in Franz Kafkas „Ein Bericht für eine Akademie“.

Nachgefeiert wurde dieser Tage in Tirol: Zunächst, am Montagabend, im bis auf den letzten Platz gefüllten Ganghofermuseum Leutasch und tags darauf im ebenfalls aus allen Nähten platzenden Turm des Innsbrucker Treibhauses. Der Termin für dieses „Fest für & mit Felix“ war – egal, ob zufällig oder absichtsvoll – gut gewählt: Wann will man einen Erzähler namens Felix schon feiern, wenn nicht am internationalen Tag des Erzählens, der 2018 auch noch mit dem internationalen Tag des Glücks zusammenfällt?

Felix Mitterer also erzählte aus seinem Leben und sinnierte nie frei von feiner Ironie über Grundsätzliches, über das Heute und Gestern, Land und Leute, Schreiben und Sehnsucht, Skifahren und Schnaps – querbeet getrieben von Moderator Michael Forcher, der Werken und Wirken des Volksdramatikers seit Jahrzehnten begleitet. Zunächst als Verleger, zuletzt als Lektor von Mitterers Autobiografie „Mein Lebenslauf“. Auf diese wurde denn auch gern und dankbar verwiesen, wenn Mitterers Antworten (oder bisweilen Forchers Fragen) allzu abendfüllend wurden: Nun könne man ja alles nachlesen. Nach der Pause gesellten sich Ulrike Tanzer und Ursula Schneider, die am Brenner-Archiv Mitterers Vorlass bearbeiten, dazu, lobten – und wurden, völlig zu Recht übrigens, für ihr Engagement gelobt. Kurzum: Es menschelte. Wie sonst sollte man einen Schriftsteller wie Mitterer, der sich nicht zuletzt als großer Menschenschilderer auszeichnet, feiern?

Musikalisch getaktet wurde die anregend unangestrengte Melange aus Salbung und Stimmung von Juliana und Sigi Haider, die den Geist Werner Pirchners beschworen. Und in Tobias Moretti einen unerwarteten Mitmusiker fanden. Bevor Moretti zur Basstrompete griff, verneigte er sich literarisch vor Mitterer, dem auch er manche Paraderolle – Stichwort: „Piefke Saga“ – verdankt. Immer wenn er H. C. Artmanns „meine heimat ist österreich“ lese, habe er Felix vor Augen, sagte Moretti, las – und rührte damit nicht nur den Jubilar gehörig an. „Alles, was man sich vornimmt, wird anders, als man sich’s erhofft.“ So endet „meine heimat ist österreich“. Aber vielleicht straft der Erzähler Mitterer den Dichter Artmann Lügen: Er plane seine Rückkehr nach Tirol, so Mitterer, der seit einigen Jahren in Niederösterreich lebt, abschließend. Bisweilen kommt das, was nolens volens zusammengehört, wohl doch zusammen. (jole)