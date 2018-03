Der Kommunikationschef des Vatikans tritt nach einem peinlichen Vorfall um einen Brief von Ex-Papst Benedikt zurück. Papst Franziskus akzeptierte am Mittwoch das Rücktrittsgesuch von Dario Viganò. In den letzten Tagen habe es viel Streit um seine Arbeit gegeben, begründete Viganò seine Entscheidung. Er gehe, weil er die Reform der Kommunikationsabteilung nicht behindern oder gar aufhalten wolle.

Letzte Woche hatte Viganò einen Brief von Benedikt an die Kommunikationsabteilung veröffentlicht, in dem der emeritierte Papst seinen Nachfolger in keinem guten Licht darstellte. In dem Schreiben zu Büchern über die theologische Ausbildung von Franziskus kritisierte Benedikt den „törichten“ Vergleich zwischen sich und seinem Nachfolger, wonach Franziskus bloß ein „praktisch veranlagter Mann ohne besondere theologische und philosophische Bildung sei“.

Allerdings machte der Vatikan in einem Foto von dem Brief, das die Pressestelle verschickte, eine entscheidende Passage unkenntlich: Nämlich dass der 90 Jahre alte Benedikt bekannte, er habe die Bücher gar nicht gelesen. Er habe aus gesundheitlichen Gründen und wegen anderer Verpflichtungen die elf Bücher nicht gelesen und könne daher keine theologische Beurteilung von Franziskus abgeben, so Benedikt. Medien beschuldigten den Vatikan der „Manipulation“ und tauften den Vorfall „Lettergate“.

Viganò war von 2015 an Präfekt des Kommunikationssekretariats. Die Modernisierung der Vatikanmedien ist Teil der Kurienreform, die Franziskus seit Beginn seines Pontifikats vorantreibt. (dpa)