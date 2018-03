Von Helmut Wenzel

Zams, Fließ – Im Moment arbeitet Richard Schönherr in Zams als „Teilzeitarzt“. Das hat mit seinem Alter zu tun und auch mit seinem unerwarteten Nachfolgeproblem. In der Ordination steht er Patienten nur noch Montag und Dienstag zur Verfügung.

„Früher habe ich geglaubt, meine Ordination wird mir eines Tages aus den Händen gerissen“, verrät er. Aber das war ein Irrtum.

Vor acht Jahren begann der heute 71-jährige Internist (Facharzt für innere Medizin) mit der Suche nach einem Nachfolger. „Ich möchte ein mühevoll aufgebautes Werk nicht einfach schließen“, schrieb er 2012 an einen Fachkollegen an der Klinik Innsbruck. „Ich weiß, dass ich irgendwann in den Ruhestand treten muss. Daher darf ich dich in eigener Sache um eventuelle Hilfe bitten.“

Zwei Jahre habe er damals bereits einen Nachfolger für seine Wahlarztpraxis gesucht, auch über die Ärztekammerzeitung. Bis vor wenigen Wochen – mehr als fünf Jahre – sollte es noch dauern, bis er Licht am Ende des Tunnels sehen konnte: „Eine erfahrene Oberärztin wird einsteigen und die Ordination bis Anfang Juli schrittweise übernehmen.“

Als 40-jähriger Spitalsarzt machte sich der Zammer Internist selbstständig. In Tirol war er einer der ersten, die außerhalb von Spitälern mit endoskopischen Untersuchungen begannen – zur Diagnose von Magen-Darm-Erkrankungen. 30.000 Endoskopie-Untersuchungen hat Schönherr im Laufe der Jahre gemacht und seine Ordination mit medizinisch-technischen Geräten aufgerüstet.

Keinesfalls liege das Nachfolgeproblem in der Ablöse des Inventars begründet, stellte der Facharzt klar. Wiederholt erklärte er, dem Nachfolger oder der Nachfolgerin werde er die Praxis kostenlos überlassen.

Ein wesentlicher Grund liege vielmehr „im Missverhältnis von Einkommen und Verantwortung“, hob Schönherr hervor. Der Aufwand bei endoskopischen Untersuchungen sei enorm, vieles werde nicht bezahlt. Dazu komme jede Menge an „ausufernder Bürokratie“, etwa müssen Dinge wie die Höhe der Stühle geprüft werden. „Aber auch Versäumnisse der Gesundheitspolitik haben das Nachfolgeproblem ausgelöst, das im Bezirk Landeck keinesfalls mich alleine betrifft.“ Mit dem neuen Krankenanstalten-Arbeitszeitgesetz seien Jobs in den Spitälern attraktiver geworden als jene der niedergelassenen Mediziner. Dies sei, so Schönherr, eine tickende Zeitbombe: „Die Hälfte der niedergelassenen Ärzte geht in den nächsten zehn Jahren in Pension.“

Schauplatzwechsel ins Gemeindezentrum Fließ: Dort geht der 62-jährige Allgemeinmediziner Walter Stefan, Sprengelarzt mit Kassenvertrag, nach 32 Dienstjahren ebenfalls zu Jahresmitte in den Ruhestand. Er spricht von einem Glücksfall, dass er kürzlich einen Nachfolger gefunden hat. Andernfalls hätte er noch ein paar Jahre weitergearbeitet. „Zunächst hat es nicht danach ausgesehen, dass ein junger Arzt nach Fließ kommen will“, schilderte Stefan. Auf seine Anfrage im Zammer Krankenhaus, ob sich eine Turnusarzt für die Landarztstelle interessiert, habe es keine Reaktion gegeben. „Ich kann nur sagen, Arzt sein in einem ländlichen Gebiet wie in Fließ ist eine sehr schöne Aufgabe“, resümiert der Fließer Doktor, der sich für Heimatforschung interessiert und mit einem Verein das Archäologiemuseum aufgebaut hat.

Die Ärztekammer Tirol bestätigt, dass „einzelne“ Fachärztestellen, aber auch Stellen für Allgemeinmediziner schwer nachzubesetzen seien. „Wo sich die Gemeinden um einen Arzt bemühen und ihm gute Rahmenbedingungen für seine Arbeit zur Verfügung stellen, wird es kaum Probleme geben“, sagte Kammeramtsdirektor Günter Atzl gestern auf TT-Anfrage. Die Spitäler würden wegen des Arbeitszeitgesetzes zusätzliche Stellen einrichten. Das mache die Besetzung von Landarztstellen schwieriger. Im Bezirk Landeck habe man das an den Fallbeispielen in Pfunds, Pians und Fiss gesehen. Ärzte aus dem Bezirk zeigen das Problem der Nachbesetzung in einer gemeinsamen Homepage auf: www.landaerzte.tirol.