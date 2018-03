Von Michaela S. Paulmichl

Innsbruck – Der Weg zur Kirche in Strass im Zillertal ist mühsam, denn die Palmstangen sind nicht nur am oberen Ende geschmückt wie in vielen anderen Orten. Wintergrün, Efeu und Zedern werden um den Großteil des zehn Meter langen Stamms gebunden und machen ihn so besonders, aber auch entsprechend schwer. Die Spitze schmückt traditionell ein kleiner Palmbuschen mit Ölzweigen und Palmkätzchen, lange Bänder wehen im Wind. Rund 20 Minuten dauert die Prozession durch den Ort, bei Wind und Wetter kommt so mancher Träger nicht nur ins Schwitzen, sondern oft auch ziemlich ins Wanken. Eine Plackerei, eine Kraftdemonstration und reine Männersache, während die Mädchen der Jungbauernschaft und Landjugend für das Binden zuständig sind – das dauert dann schon länger, zwei Stunden brauchen sie pro Latte. Bei der Prozession tragen sie Sträußchen aus Ölzweigen mit Palmkätzchen, Bux und ungelaugten Palmbrezen.

Während in dem Ziller­taler Ort die Rollen traditionell verteilt sind und diese angesichts der schweren, unhandlichen Fracht auch niemand in Frage stellt, fragen sich Mädchen oder junge Frauen andernorts, ob nicht auch sie anstatt einiger zusammengebundener Zweige eine geschmückte Palmstange tragen könnten. Sie muss ja nicht gleich meterlang sein, das ehrgeizige Wetteifern, wer mehr Kraft und Ausdauer hat, überlassen viele gerne den Burschen. In der Pfarre zur Heiligen Familie in Lienz etwa macht sich niemand darüber Gedanken, wenn zum gemeinschaftlichen Binden im Jugendkeller auch Mädchen einen längeren Stecken mitbringen. „In Osttirol gibt es keine strenge Geschlechtertrennung, da sind wir sehr tolerant“, sagt Kooperator Siegmund Bichler. Aber es spiele auch keine Rolle, wer mit der längsten Palmstange zur Kirche kommt.

Pfarrer Rudolf Theurl von der Schwazer Pfarre St. Barbara sieht die Sache ebenfalls locker: „Eine Geschlechtertrennung hat es bei uns nie gegeben.“ Nach der Messe findet immer eine kleine Prämierung statt – „ganz spielerisch“ –, für die größte Palmstange, aber auch für den kleinsten Buschen gibt es selbst gebackene Osterhasen als Preis. „Das ist leicht“, meint Theurl. Schwieriger wird’s da schon bei der Auszeichnung der schönsten Exemplare. Da wird der Hase aufgeteilt, die Kinder haben immer eine große Freude, wenn sie einen Löffel – ein Ohr – oder die Blume, den Schwanz, ergattern. Auch ein richtiger Esel ist mit dabei – „aber nur, wenn kein einziger Tropfen Regen fällt, weil dann ist er nicht aus dem Haus zu kriegen“.

Während andernorts die Stangen mit den Jahren immer länger wurden, sind sie in Schmirn heute kürzer als früher – „sie schauen eher aus wie Besen“, erzählt Mesner Franz Gratl und erinnert sich an damals, „als die Buabm noch vier bis fünf Latten getragen haben – auch für die kinderlosen Nachbarn“. Und anstatt mit dem Auto wie heute ging’s zu Fuß zur Kirche, „da waren wir oft stundenlang unterwegs“. Eine strikte Rollentrennung gibt es übrigens nicht, aber laut Gratl sei es doch „hauptsächlich so, dass Mädchen eher Sträuße tragen“.

Die Tradition erinnert an den biblischen Einzug Jesu in Jerusalem auf einem Esel, die Menschen schmückten den Weg mit Palmzweigen in den Händen. „Diese Szene wurde in kirchlichen Palmsonntagsprozessionen in Tirol bereits im siebten Jahrhundert nachgestellt“, erzählt Anna Engl vom Volkskunstmuseum in Innsbruck. Form und Bestandteile unterscheiden sich teils sehr. „Im Pustertal etwa sind es Palmbesen aus Weiden­zweigen, die bis Ostern an den Gartenzaun gesteckt und dann im Haus das Jahr über aufbewahrt wurden.“ Je nördlicher, desto höher werden sie, „in Thaur, Hall und Imst werden teils über die Hausdächer reichende Palmstangen getragen“.