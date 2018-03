Von Harald Angerer

Hopfgarten, Itter – Die Versorgung der älteren Menschen ist eines der Kernthemen, welche die Gemeinden in Zukunft beschäftigen. „Wir haben uns in den vergangenen zehn Jahren im Gemeindeverband schon viele Gedanken gemacht und auch schon einiges umsetzen können“, schildert Hopfgartens Bürgermeister Paul Sieberer.

In den vergangenen zwei Jahren lag der Fokus dann mehr auf einer örtlichen Herausforderung. „Auch wenn unser Altenwohnheim erst 1985 errichtet wurde, entspricht es nicht mehr der Zeit“, sagt Sieberer. Deshalb galt es hier zu reagieren. Dazu hat man auch die Nachbargemeinde Itter mit ins Boot geholt und gemeinsam an einem neuen Sozialzentrum gearbeitet.

Im Jahr 2016 erfolgte die Konzepterstellung, ein Raumplan wurde erstellt, auch die Mitarbeiter wurden eingebunden. Im November 2017 wurde dann ein Architektenwettbewerb gestartet. Am Donnerstagabend ist nun der Gewinner des Wettbewerbs öffentlich präsentiert worden. Die Entscheidung der Jury fiel auf das Büro MA-Quadrat aus Graz.

Neu ist beim Sozialzentrum, dass man auf das so genannte Hausgemeinschaftsmodell setzt. Hier wohnen 13 bis 15 Personen in einer Wohngruppe zusammen. Fünf solche Einheiten mit Küche, Essraum und Einzelzimmern wird es im Neubau geben, auch ist eine Erweiterung um eine Gruppe möglich. Derzeit ist das Zentrum auf 70 Betten ausgelegt. Auch der Sozialsprengel soll Platz finden.

„Im Mittelpunkt standen für uns immer die Menschen“, erklärt Josef Kahn, Bürgermeister der Gemeinde Itter. Dies habe sich auch im Jury-Entscheid widergespiegelt. Es sei auch wichtig, dass sich die Bürger der beiden Gemeinden ein Bild machen können. Deshalb werden alle 27 eingereichten Projekte in einer Ausstellung präsentiert. Zum letzten Mal ist diese heute Samstag von 10 bis 16 Uhr in der Salvena in Hopfgarten zu sehen. Doch schon die Präsentation am Donnerstagabend nutzten viele, um sich zu informieren. „Es freut mich sehr, dass das Interesse so groß ist“, sagt Kahn.

Sieberer hofft, bis Februar 2019 mit dem Bau beginnen zu können. Das neue Sozialzentrum soll im Ortsteil Elsbethen errichtet werden. Der alte Standort soll, wenn es nach dem Wunsch von Sieberer geht, in eine soziale Wohnanlage für Senioren und junge Familien umgebaut werden. Bei den Kosten will sich Sieberer noch nicht festlegen. Eine seriöse Aussage sei dazu noch nicht möglich.