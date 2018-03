Von Philipp Schwartze

Innsbruck – „Wenn man sich das so anschaut, ist Aufklauben ziemlich anstrengend“, sagt Alfred Egger, Geschäftsführer der Abfallwirtschaft Tirol Mitte (ATM). Bei der Vorstellung der neuen Kampagne „Tirol klaubt auf“ betrachtet er ein Sujet der neuen Plakat-Serie: Eine Person mit gebeugtem Rücken klaubt Müll auf. Zusammen mit der Stadt Innsbruck will man pünktlich zur morgigen Innuferreinigung für mehr Bewusstsein beim Thema Müll sorgen.

„Als ich vor 30 Jahren als Umweltberater durch die Tiroler Gemeinden gefahren bin, hat man das Wort Abfallwirtschaft noch nicht verstanden“, erinnert sich Egger. Sondermüll wurde teils einfach in den Fluss geschmissen. „Hinter mir die Sintflut“, kommentiert Vizebürgermeisterin Sonj­a Pitscheider das Verhalten, das heute zum Glück seltener vorkommt. „Volle Dosen und Flaschen nehmen die Menschen in die Natur mit, die leeren sind ihnen dann aber auf einmal zu schwer“, kritisiert sie die Unbelehrbaren.

Ein Appell von ATM und Stadt richtet sich auch an die anderen Gemeinden, bei Anti-Müll-Aktionen mitzumachen. Und auch die Öffnungszeiten von Recyclinghöfen außerhalb von Innsbruck sollen überdacht und optimiert werden.

Die Jüngsten will man bei der Kampagne mit einem Kritzelbuch für das Thema Müll begeistern, auch in Schulen soll für Müllentsorgung und Reinigungsaktionen geworben werden. Was oft, nicht nur bei Kindern, vergessen wird – Abfall lebt lang: Zigarettenstummel und Kaugummis brauchen fünf, eine Plastikflasche 300, eine Dose 500 und eine Glasflasche gar 4000 Jahre, bis sie verschwunden sind.

Dass es nach wie vor noch „Saubären“ gibt, zeigt sich bei Aktionen wie den inzwischen 28 Innuferreinigungen. „600 Tonnen Abfall haben wir seit 2003 gesammelt, letztes Jahr waren es zum Glück nur noch 30 Tonnen“, berichtet Egger, dass das Bewusstsein steigt. Weniger Geräte werden in Fluss oder Wald entsorgt. „Einen Kühlschrank haben wir 2017 gefunden. Und einen in Schwaz gestohlenen Tresor aus dem Achensee geborgen“, erinnert sich der ATM-Geschäftsführer.

In Innsbruck kämpft man mit viel kleineren, aber nicht weniger ärgerlichen Müllportionen: „Zigarettenstummel und Kaugummis sind die größte Herausforderung“, erklärt Vizebürgermeister Christoph Kaufmann, zuständig auch für die 120 Mitarbeiter des Straßenbetriebs. Die schwarzen Flecken von alten Kaugummis lassen sich nur schwer und mit viel Chemie wieder entfernen.

Dabei wäre richtiges Entsorgen so einfach, 2500 Müllkübel – mit Aschenbecher – gibt es in Innsbruck. 2450 Tonnen Müll kommen in der Landeshauptstadt pro Jahr im öffentlichen Raum zusammen. Viel davon vorbildlich in Abfalleimern. Den Abfall erst gar nicht in die Gegend, sondern in den Eimer zu schmeißen, ist das tatsächliche Ziel von „Tirol klaubt auf“. Dann muss ihn auch niemand mühsam aufklauben.

Aktion Flurreinigung: Wer bei der morgigen Innufer-Reinigung in Innsbruck und Schwaz oder bei weiteren Aktionen mithelfen will, kann sich unter Tel. 0512/5360/5500 anmelden.