Von Michael Mader

Söll – Noch wird auf den Pisten in Söll Ski gefahren, doch die Vorbereitungen für die mittlerweile 16. Saison des weitum bekannten Hexenwassers, der Erlebniswelt für Jung und Alt in Söll, laufen bereits auf Hochtouren. Am 10. Mai geht es los. Bis zum Oktober gibt die Hohe Salve dann wieder Einblicke in ihre magische Welt mit Barfußweg, Feuerplatz, Steinmühle, Kirschgarten, Kneippbecken, Windharfe usw.

„Wir erzählen hier Geschichten und wollen jedes Jahr einen neuen Schwerpunkt bieten. Wir hatten schon die Bienen oder die Salvenkirsche“, erzählt Angelika Pastler, Marketingleiterin der Bergbahnen Söll.

Heuer wird das Thema die Kuh sein. Jeden Sommer werden die Kühe – ungefragt und ohne Einladung – auf ihren Weiden und Almen besucht. Diesen Kühen will das Hexenwasser neu begegnen, heißt es seitens der Bergbahnen. Seit den Anfängen hilft Matthias Schenk vom Erfahrungsschloss Freudenberg bei Wiesbaden dem Hexenwasser neue Facetten zu entlocken: „Im Hexenwasser geht es weniger ums bloße Ansehen als vielmehr ums aufmerksame Schauen. Heuer beobachten wir die Kuh beim Fressen. Sie bildet mit ihrer Zunge eine Schlinge und reißt das Grasbüschel ab. Sie hat verschiedene Fresstechniken“, erklärt Schenk, was viele gar nicht mehr wissen oder auch noch nie gesehen haben.

„Wir haben auch bereits einen Prototypen einer Kuh aus Holz gemacht“, verrät Walter Eisenmann, Geschäftsführer der Bergbahnen Söll. Die Holzkuh kann so bewegt werden, dass man die wichtigsten Zeichen, die einem das Tier gibt, auch versteht. Kopf- und Halsstellungen zeigen dabei verschiedene „Botschaften“ an. Bleibt stehen! Verschwinde! Komm näher! Jeder Hexenwasserbesucher bekommt einen ganz genauen und einfachen Hinweis. Gerade in Hinblick auf Vorfälle im vergangenen Sommer mit Kühen seien das wichtige Sicherheitshinweise. Den Verantwortlichen des Themenschwerpunktes ist es wichtig, ein Vertrauen zwischen Kuh und Mensch aufzubauen. Nicht fehlen dürfen wie jedes Jahr die Namensgeber des Projekts, die Hexen. Eisenmann: „Die Hexen konnten an der Stellung der Kühe ablesen, wie das Wetter wird. Auch das erzählen wir unseren Besuchern.“

Immer öfter sind die Damen mit dem Spitzhut und den Besen aber auch im Winter anzutreffen: heuer etwa bei den Gasthöfen in der Skiwelt Söll oder vor der 300 Jahre alten Simonalm, dort wo auch der große Kessel mit ihrem mystischen Hexentrank über dem Feuer brodelt. Das soll es im kommenden Winter öfter geben. Vier Hexen sollen dann ständig im „Einsatz“ sein. „Es lag auf der Hand, die Hexen auch im Winter noch stärker einzusetzen. Die Hexen sind ein Markenzeichen unseres schönen Berges und wurden insbesondere von Kindern während des Winters regelrecht vermisst“, sagt Eisenmann, der auch über die aktuellen Besucherzahlen erfreut ist. Alleine im Dezember gab es ein Plus von 20 Prozent, die Saison dürfte mit einem Plus von acht Prozent abgeschlossen werden.