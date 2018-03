Innsbruck – Täglich frequentieren rund 39.500 Personen den Hauptbahnhof Innsbruck, ab jetzt können sie in einem modernisierten Warteraum Platz nehmen. Der „Warteraum der Zukunft“ zeichnet sich durch „modernste Ausstattung und ein innovatives Design“ aus, erklären die ÖBB am Donnerstag in einer Presseaussendung.

Der Warteraum ist dank einer Glasfront gut einsehbar und befindet sich in zentraler Lage im Bahnhofsgebäude – gegenüber des McDonald‘s-Restaurants. Er ist in verschiedene Zonen eingeteilt, die an unterschiedliche Bedürfnisse der Reisenden angepasst sind: So gibt es einen Bereich mit Tischen, der sich zum Arbeiten eignet oder einen eigenen Kinderbereich mit Lernspielen und Kinderhängesesseln.

Auf Kundenwünsche eingegangen

Der „Warteraum der Zukunft“ ist mit 100 Quadratmetern größer als der bisherige und verfügt über rund 38 Sitzplätze. Zwei Monitore zeigen die Zugabfahrtszeiten an, Steckdosen und WLAN stehen ebenfalls zur Verfügung.

„Der Innsbrucker Hauptbahnhof zählt zu den zehn meistfrequentierten Bahnhöfen Österreichs und hat sich zu einer wichtigen Mobilitätsdrehscheibe entwickelt. Der neue Warteraum reiht sich in eine Reihe von Modernisierungsmaßnahmen, die wir in den vergangenen Jahren umgesetzt haben, ein.“, erklärt Robert Possenig, Regionalleiter West der ÖBB-Immobilienmanagement GmbH. Laut eigener Aussage haben sich die ÖBB bei der Gestaltung des Raumes unter anderem an Kundenbefragungen und Studien orientiert. (TT.com)