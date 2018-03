Breitenwang – Im Jänner startete Bischof Hermann Glettler mit den so genannten „Dekanatstagen“ seine erste offizielle „Rundreise“ durch die Diözese. „Ich möchte die einzelnen Dekanate kennen lernen – die dort aktiven Priester, Diakone, Pastoralassistenten und -assistentinnen sowie andere Personen, die in den Pfarren und kirchlichen Einrichtungen Verantwortung übernommen haben“, sagt Glettler und fügt hinzu: „Die Dekanatstage sollen die Buntheit unserer Kirche zeigen und zu einem Aufbruch ermutigen – gemäß dem Motto: Geht, heilt und verkündet!“

Am 7. April von 13.30 bis 21 Uhr wird Bischof Hermann Glettler in Breitenwang zu Gast sein. Wie der Tagesablauf im Detail aussehen wird, muss erst noch festgelegt werden. „Aber“, so Glettler, „es wird genügend Zeit zum Gebet, zum Gedankenaustausch und zum Aufeinander-Hören geben.“ (TT, fasi)