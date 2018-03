Von Hubert Daum

Imst – Hier noch ein paar Efeuzweige, da noch etwas Buchs und Zypresse, die Erika passen, die Brezen und Bänder hängen auch schon. Bereits am Samstag wurde an sechs Schauplätzen wieder jene Tradition vorbereitet, die in Imst rund 40 Jahre alt ist. Die „längsten Palmlatten der Welt“, wie sich die Imster sicher sind, sind nun bereit für den Wettkampf mit Augenzwinkern am Palmsonntag, welche wohl die längste im ganzen Land ist.

„Der bisherige Rekord ist über 36 Meter“, weiß Lothar Zebisch, der Chef der Zebischlatte. „Weil so eine dünne und lange Fichte in der Natur nicht wächst, bestehen die Latten meist aus drei Stücken.“ Und da man den Sieg im letzten Jahr der Scheller-Roller-Latte überlassen musste, wurde auch heuer wieder überlegt, ein neues, längeres Stück einzufügen. Allerdings wissen alle, dass dies mit Risiko verbunden ist, denn eines darf keinesfalls passieren: der Bruch beim Aufstellen in die Senkrechte. Und genau das ist dem zweifachen Sieger der Vorjahre letztes Jahr passiert.

Nur mit Muskelkraft dürfen die Wolkenkratzer aufgerichtet werden und das von höchstens zehn Männern. Hilfsstangen sind nur beim Umlegen erlaubt. Gleich dreimal müssen Zebisch-, Bäck-, Roller-Scheller-, Sirapuit-, Bagger- und Spitzäckerlatte dem Materialtest standhalten: erst bei der Pfarrkirche, dann bei der Pestkapelle und wieder bei der Pfarrkirche.

Die Paarung aus sakraler Ehrfurcht und sportlichem Wettkampf lockte am gestrigen Palmsonntag wieder unzählige Staunende in die Imster Oberstadt. „Gefährlich wird es, wenn das Aufstellen nicht in einem Zug klappt und die Latte wieder zurückschnellt“, weiß Nikolaus Larcher. Alles okay beim ersten Aufstellen neben der Pfarrkirche. Während die Prozession nach der Messe den meditativen Weg über das „Bergle“ geht, werden die Latten zur Pestkapelle transportiert und zum zweiten Mal aufgerichtet. Wieder geht alles glatt – wohl nicht zuletzt wegen der Segnung durch Pfarrer Alois Oberhuber. Nun wird’s spannend: Alle sechs Palmlatten werden jetzt vor dem Hotel Hirschen nebeneinander auf die Straße gelegt und der unbestechlichen Bürgermeister Stefan Weirather gibt nach der Abmessung bekannt, wer diesmal der Lattenkönig ist: „Heuer hat die Bäcklatte mit 34,8 Metern Länge gesiegt.“ Chef Emil Perktold getraut sich noch nicht so recht zu jubeln, denn die letzte Prüfung, das abermalige Positionieren in die Senkrechte neben der Kirche, steht noch aus. Doch im Gegensatz zum letzten Jahr ist keine Latte in tausend Stücke zerborsten.

Der erste Kreuzweg über das weitum bekannte, sagenumwobene „Bergl“ war gleichzeitig der Auftakt für viele Gläubige, die in der Karwoche diesen meditativen Fußmarsch auf sich nehmen.