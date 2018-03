Innsbruck — Die Österreichische Hochschülerschaft (ÖH) hat in Innsbruck seit Donnerstag eine neue Vorsitzende. Johanna Beer (22) von der AktionsGemeinschaft ist mit 57,9 Prozent der Stimmen zum neuen Sprachrohr der 28.000 Studierenden an der Leopold-Franzens-Universität gewählt worden. Dies teilte die ÖH am Donnerstag in einer Aussendung mit. Beer, bisher 1. Stellvertreterin, folgt somit auf Jus-Student Dominik Berger, der das Amt seit Anfang 2017 innehatte.

In der Sitzung der Universitätsvertretung wurden auch zwei neue Stellvertreter gewählt. Somit wird das Führungsteam durch Lehramtsstudent Felix Egenbauer (22) und Wirtschaftsstudent Paul Baßler (24) komplettiert (ebenfalls beide AG).

Wohnen, Studienbeiträge und eine faire Prüfungskultur

Jus-Studentin Beer ist bereits voller Tatendrang. „Unsere Vorstellungen sind klar", sagt die Oberösterreicherin. Besonders im Fokus stehen leistbarer studentischer Wohnraum und ein Erlass der geplanten Studienbeiträge für Erwerbstätige.

Aber auch auf die Qualität im Studium will die neue Vorsitzende ein Augenmerk legen. „In einigen Studiengängen gibt es erhebliche Probleme mit der Prüfungskultur", merkt die 22-Jährige an. „Darum forcieren wir eine konsequente Evaluation der Lehre mit den nötigen Konsequenzen und eine faire Prüfungskultur, auf Augenhöhe."

Mit der Wahl erhalten 28.000 Studierende in Innsbruck ein neues Führungsteam ihrer Interessensvertretung. Die AG Innsbruck stellt seit 2007 den Vorsitz der ÖH Innsbruck und ist mit 10 von 19 Mandaten die stärkste Fraktion innerhalb der Universitätsvertretung. (tst)