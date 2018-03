Innsbruck – In vielen Tiroler Konferenzzimmern gibt es momentan die neue Lehrfächerverteilung. Danach wissen die Pädagogen großteils, wie viele Stunden und welche Klassen sie im kommenden Jahr unterrichten werden. Vom viel zitierten Lehrermangel ist in Tirol nichts zu spüren. Im Herbst standen rund 400 Lehrer auf einer Warte­liste. Doch diese Zahl trügt – gleich in mehrfacher Hinsicht.

Schülerzahlen, eine groß­e Pensionierungswelle, dienstrechtliche Entwicklungen – und natürlich, wie sich die Junglehrer auf den Wartelisten entscheiden, all das hat Einfluss auf solche Zahlen. Trotzdem – und trotz des manchmal schwierigen Lehrerimages: Die Anmeldezahlen der Junglehrer an der Pädagogischen Hochschule Tirol (PHT) sind auf Rekordniveau. 142 Studenten haben allein im Herbst für die Primärstufe an der PHT angefangen. Damit sei man in diesem Bereich an der „Kapazitätsgrenze“, erklärt Rektor Thomas Schöpf. Auf der anderen Seite steht in den kommenden Jahren ein Bedarf in der Verbundregion West (hier werden Tirol und Vorarlberg zusammengefasst) von jährlich zwischen 134 und 168 Lehrern für die Volksschulen. „Aufgrund der Umstellung vom dreijährigen auf ein vierjähriges Bachelorstudium gibt es heuer keine Absolventen im Bereich der Volks­schule. Mit dem Polster, den man hat, werden wir ziemlich genau auskommen“, sagt Schöpf. Wenngleich er einschränkt: Nicht bei allen Junglehrern sei der Gedanke von Mobilität ausgeprägt. Sprich nicht jeder ist bereit, freie Stellen abseits der Ballungszentren anzunehmen.

Für wichtig hält es Schöpf aber, dass die Junglehrer auf ihre Eignung überprüft werden. „Wir wollen nicht die besten Studentinnen und Studenten bei uns, sondern die, die für den Lehrerberuf am geeignetsten sind.“ Seit zwei Jahren wird mit einem Computertest diese Eignung geprüft. Im ersten Anlauf fielen 18 Prozent der Bewerber durch, im zweiten 13 Prozent. „Ich bin sehr zufrieden mit dem Test. So schwierig das mit einem Computertest auch ist. Wir haben durchaus gesehen, dass diese Daten valide sind.“

In der Sekundarstufe gibt es aktuell rund 600 Studienanfänger. Dieses Studium wird im Verbund „LehrerInnenbildung West“ von den drei in Tirol und Vorarlberg befindlichen Pädagogischen Hochschulen, der Universität Innsbruck und dem Mozarteum betrieben.

Für Schöpf ist neben dem Willen zur Mobilität, den die Junglehrer an den Tag legen sollten, auch die richtige Wahl der Unterrichtsfächer bzw. Spezialisierungen entscheidend. „Man muss das steuern und kommunizieren.“

Doch was ist in den kommenden Jahren gefragt an den Schulen – und was nicht? Lehrer, die Fächer wie Geografie, Geschichte, Französisch, Italienisch wählen, werden sich demnach wohl eher schwerer tun, einen Job zu finden, als Lehrer mit einer anderen Fächeraufteilung.

Ein Blick über die Grenzen zeigt unterdessen, dass es sowohl in Vorarlberg, Bayern als auch Südtirol zu wenige Lehrer gibt. Mit dem Neubau bzw. der Erweiterung der PHT, der im Sommer startet, sieht Schöpf zukünftig auch Platz, hier noch Teile des Bedarfs abzudecken. Die Anmeldung zum Lehramtsstudium läuft noch bis Mitte Mai. Das von der PHT abgewickelte Aufnahmeverfahren kostet 50 Euro. (mw)