Von Angela Dähling

Schwaz – Dauernd alle anlügen. Sich ständig verstellen. Alles nur ganz heimlich. Nicht einfach so sein können, wie man ist. Nie zu seinen Gefühlen stehen können. Für den Großteil homosexueller Menschen in Tirol sei das Realität, sind Markus und Stefan (Name von Red. geändert) überzeugt. Die beiden Zillertaler sind schwul, jedoch kein Paar. Sie wissen, wie schwierig es vor allem auf dem Land ist, sich zu Homosexualität offen zu bekennen, und wie schwierig es daher auch ist, einen passenden Partner zu finden.

„Schwulsein halten viele noch immer für eine Krankheit. Gleichgeschlechtliche Partnerschaften sind einfach ein Tabu. Auch im Sexualkundeunterricht in der Schule ging es nur um Mann und Frau“, erinnern sich die beiden rund 30-jährigen Männer. Markus erzählt von Diffamierungen. „Nachdem sich zwei Männer in einer Bar in Aschau ein kurzes Bussl auf den Mund gegeben hatten, wurden sie vor dem Lokal zusammengeschlagen“, schildert er einen besonders drastischen Fall.

Markus’ engste Familie weiß von seinen Neigungen, seit er sich hier mit 16 Jahren geoutet hat. Bis auf wenige schwule Freunde hatte allerdings jahrelang kaum jemand eine Ahnung von seiner sexuellen Ausrichtung. Dieser „Makel“ sollte Familiensache bleiben – was würden sonst die Nachbarn denken? Im Berufsleben fürchtet er noch immer Nachteile. „Mein Chef ist sehr konservativ. Einmal bekam ich mit, wie er mich hinterrücks als Schwuchtel bezeichnete“, erinnert sich Markus an einen Schockmoment. Danach habe er besonders offensiv mit Frauen in Gegenwart des Chefs geflirtet – als Selbstschutz. „Es ist schon traurig, dass ich das machen muss. Jeder Mensch sollte doch so leben können, wie er ist“, resümiert er und erinnert sich an einen Satz seiner Mutter: „Ich hätte mir ein einfacheres Leben für dich gewünscht.“ Das wünscht sich Markus auch.

Manche Homosexuelle würden daran zerbrechen, nicht in „die Norm“ zu passen und ständig eine Fassade aufrechtzuerhalten. „Ich kenne etliche, die deshalb zu Alkoholikern geworden sind und die Selbstmordgedanken haben. Einige haben sich deshalb wohl auch umgebracht“, sagt Stefan. Viele homosexuelle Männer würden sich hinter einem Doppelleben verstecken. Man lebt mit Ehefrau und Kindern und trifft sich einmal wöchentlich offiziell mit einem Kollegen zum Kartenspielen, um in Wahrheit mit ihm seine Neigungen auszuleben, erzählt Markus von einem Bekannten. Auf einschlägigen Internetplattformen seien die vermeintlich braven Familienväter nicht selten zu finden. Aber selbst dort versuchen viele, durch gefakte Profile möglichst unerkannt zu bleiben.

Stefan steht zu seiner Homosexualität. Auch in dem Traditionsverein, in dem er sich engagiert, wissen die Kollegen Bescheid. „Das wird akzeptiert. Ich habe keine Probleme. Aber es ist schlimm mitanzusehen, dass so viele andere Schwule Angst haben, sich wirklich zu outen.“ In dem kleinen Dorf, in dem er lebt, kennt er sieben weitere Schwule. „Aber von denen steht keiner dazu“, sagt er. Stefan möchte endlich eine richtige feste Partnerschaft. Im realen Leben sei es fast unmöglich, Gleichgesinnte zu treffen – eben weil es viele nicht offen zugeben wollen und Angst hätten, von der Gesellschaft ins Homo-Eck gestellt zu werden, wenn sie mit einem Schwulen an der Bar stehen. „In einschlägigen Lokalen sind vor allem tuntige Schwule anzutreffen“, sagt Stefan. „Einige verändern sich nach dem Coming-out. Sie bewegen sich weiblicher. Zum Teil, um zu provozieren und sozusagen Öffentlichkeitsarbeit zu betreiben. Aber auch, um für andere Schwule einfacher erkennbar zu sein“, weiß er. Die beiden Zillertaler können sich mit den „Klischee-Schwuchteln, wie man sie aus dem Fernsehen kennt“, wie sie sagen, nicht identifizieren. Sie sind Männer und sie wollen Männer. „Man muss nicht Handtasche und Händchen haltend durch Schwaz gehen, um schwul zu sein“, meint Markus. Stefan versucht, auf einer Datingplattform einen Partner zu finden. Treue ist ihm ganz wichtig. „Die ist aber leider selten in der Szene“, sagt er. Obwohl er klar in seinem Internetprofil erklärt, dass er an schnellem Sex nicht interessiert ist, würden ihm dort Schwule ohne ein „Hallo“ Fotos von ihrem besten Stück schicken und oft sogar Geld für schnellen Sex bieten. „Tragisch“, lautet Stefans Kommentar auch im Hinblick auf übertragbare Krankheiten. Was sich Stefan abseits einer Partnerschaft wünscht: „Traut euch, dazu zu stehen, schwul zu sein. Dann wird die Gesellschaft es auch akzeptieren. Je mehr man versucht, es zu verstecken, umso eher wird blöd geredet.“