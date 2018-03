Von Matthias Reichle

Fließ – Was tut man im Olympischen Dorf, wenn man einmal nicht trainiert? Was kann man mit dem Pass, den alle Olympiateilnehmer bekommen, alles machen? Und wie wohnen die Olympioniken? Lisi Gram ist in Fließ bislang die einzige Teilnehmerin bei Olympischen Spielen – 2012 holte die Freestylerin Gold bei den Jugendspielen in Innsbruck, vor knapp einem Monat war sie wieder in Pyeongchang dabei – verfehlte aber knapp das Finale in der Halfpipe.

Fließer Schülern verriet sie gestern, dass man als Olympiateilnehmer auch gratis zum Friseur darf und rund um die Uhr kostenlos essen. Auf Einladung der Neuen Mittelschule und der Volksschule ermöglichte die 21-Jährige den Jugendlichen einen Blick hinter die Kulissen.

Wichtigstes Dokument für das Leben im Olympischen Dorf ist ein „Pass“, den alle Sportler bekommen, erklärte sie. Damit bekomme man Zutritt zu allen möglichen Veranstaltungen und Serviceleistungen. Den zu verlieren, sei schlimmer, als wenn der Reisepass verschwindet. „Wir sind nicht im Luxus geschwommen, es waren ganz normale Wohnungen – nicht groß – und man hatte auch keinen Whirlpool. Aber der ist mir nicht abgegangen“, schmunzelt sie etwa. Die Freizeit verbringt man mit dem Sammeln von Pins, so Gram – und nicht nur mit „fest trainieren“ und „Konkurrenz abchecken“, wie von den Schülern vorgeschlagen. Pins sind kleine Metallanstecker. „Ziel ist es, mit möglichst vielen Nationen zu tauschen“, erklärt die Sportlerin, die selbst eine schöne Kollektion mitgebracht hatte. „Das ist lustig und man kommt mit anderen in Kontakt.“

Aber auch vom Sport berichtete sie. „Die Halfpipe ist sieben Meter hoch, man ist zwölf Meter in der Luft“ – Gott sei Dank komme man da nicht zum Nachdenken –, das sei nämlich manchmal auch „beängstigend“.

„Das Risiko von Verletzungen ist beim Freestyle sehr groß“, betont sie und zählt auf Nachfrage auch die Blessuren ihrer Karriere auf. „Ich hab’ mir schon das Kreuzband eingerissen, das Knie zweimal verletzt. Prellungen und Blutergüsse hat man die ganze Saison. Bei Olympia bin ich mit Schmerztablette gefahren“, verrät sie.

Ans Aufhören denkt sie aber noch lange nicht. Obwohl Gram derzeit ihren Bachelor an der Pädagogischen Hochschule abschließt – wo sie Englisch und Sport für die Neue Mittelschule studiert –, wird der Ausflug ins Klassenzimmer vorerst eine Ausnahme bleiben. Im nächsten Winter geht’s sportlich weiter.