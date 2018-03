Es war eines der grausamsten Verbrechen, die im Oberland passiert sind: Am 16. September 1957 fiel in Grins das 14-jährige Mädchen Marianne Handle einem Sexualmörder in die Hände. Tatort war ein Stadel unweit der Landecker Quellfassung.

Der Mörder, ein vorbestrafter 27-jähriger Oberösterreicher, konnte 35 Stunden nach der Tat bei Imsterberg gefasst werden. Am Stadel in Grins erinnerte ein verblasstes Marterl an die Schreckenstat.

Altbürgermeister Edi Ruetz, Heimatforscher Josef Walser und Künstler Alwin Chemelli ist es zu verdanken, dass die Erinnerung an das junge Mordopfer weiterhin gewahrt bleibt. Das Marterl und der Originaltext wurden erneuert, Ruetz hat es gestern Freitag im Beisein von Walser und Dorfchronist Josef Ruetz am Stadel befestigt. (hwe)