Von Nina Schrott

Prutz – Mit viel Einsatz des Seniorenvereins und der Jungbauern entstand in den letzten Monaten eine „Computeria“ im Prutzer Pfarrsaal. „Es ist toll, einen solchen Ort der Begegnung beherbergen zu können“, freut sich Bürgermeister Heinz Kofler bei der Eröffnung am Freitag.

Computerias folgen einem einfachen Konzept: Junge Freiwillige stehen Senioren in Technikfragen zu Smartphone, Laptop und Co. zur Seite, parallel dazu kann ein Kaffee genossen und mit anderen geplauscht werden. Im Falle der Prutzer Filiale findet der generationenübergreifende Treff jeden zweiten Freitag von 16 bis 18 Uhr im Pfarrsaal statt. Projektleiter Felix De Zordo betont: „Es ist uns ein Anliegen, dass die Unverbindlichkeit erhalten bleibt. Die Computerias sollen nicht einem Frontalunterricht gleichen, der lockere Austausch zwischen Alt und Jung zählt.“

Landesrätin Beate Palfrader eröffnete die tirolweit etwa 40. Computeria mit einem lachenden und einem weinenden Auge. „Da sich meine Ressorts ändern, ist das leider die letzte Eröffnung für mich“, bedauert sie. In der heutigen Zeit, in der Apps den Alltag so erleichtern können, sei es unabdingbar, die ältere Generation an die Internetnutzung heranzuführen – vor allem weil Senioren heutzutage fitter und agiler denn je seien.

Eine Pensionistin berichtet: „Dank der Jungen kann ich jetzt daheim ins WLAN einsteigen. E-Mails schreiben funktioniert auch immer besser.“ Noch bis 15. Juni lädt die Prutzer Jungbauernschaft zu Kaffee, Tratsch und Technikplausch im Pfarrsaal.