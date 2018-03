Dass sie viel zu sagen haben, bewiesen Jugendliche beim Bezirksredewettbewerb in der Wirtschaftskammer Schwaz. Insgesamt zwölf Teilnehmer aus dem Paulinum, BORG Schwaz und den Tourismusschulen Zell stellten sich der Herausforderung am Rednerpult. In drei Kategorien konnten die Jugendlichen Themen, die ihnen am Herzen liegen, vorbringen.

Valentina Leitinger vom Paulinum diskutierte in ihrer Rede „Alles hat seine Zeit" die Bedeutung des Phänomens Zeit und setzte sich damit in der Kategorie „Klassische Rede" gegen die zweitplatzierte Julia Thaler (Paulinum) durch. Valentina erhielt zudem den Publikumspreis. In der Kategorie „Spontanrede" machte Rafael Ager (Paulinum) im Themenbereich Politik und Gesellschaft knapp vor Lukas Tschuggnall (Paulinum) im Bereich Sport und Gesundheit das Rennen.

In der Kategorie „Neues Sprachrohr" konnten die Schüler ihre kreative Seite zeigen. Die Darbietung „Meine ehrliche Rede" von Esma Güyen, Fabia Thaler und Stefanie Gredler (Zillertaler Tourismusschulen) setzte sich gegen die Performance „Gruppenzwang" von Theresa Arnold, Katherina Fiegl und Sebastian Unterlechner (Paulinum) durch. Die Sieger vertreten den Bezirk beim Landesredewettbewerb am 26. April in Innsbruck. (TT)