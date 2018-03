Schwaz – Emsig wird der Laden auf Vordermann gebracht. Die neue Ware wird etikettiert, ausgepreist und für die Kunden vorbereitet. Die Mitarbeiter strahlen vor Freude, sobald die Ladentür aufgeht und jemand durch das Secondhand-Geschäft stöbert. Die fünf Frauen arbeiten mit viel Freude und Engagement. Es ist für sie mehr als nur ein Job. Es ist der Weg in den Arbeitsalltag und ein Stück Selbstständigkeit.

Der Schwazer Laden „Bua & Madl“ zählt zu den Secondhand-Shops der Lebenshilfe, wo gut erhaltene Kinderartikel verkauft werden. Zudem lernen dort Menschen mit Behinderung die Arbeit im Handel kennen. Waren annehmen, prüfen und auszeichnen, Lagerhaltung, Regale betreuen, auf Kunden zugehen oder kassieren. „Im Shop zu arbeiten ist sehr abwechslungsreich und nie langweilig“, sagt Christine Karrer.

Seit Herbst gehört auch Nin­a Lederer zum Team. Anfangs war sie noch zurückhaltend. Heute hat sie klare Wünsche und will ihr Wissen über den Verkauf ausbauen und Neues lernen. Die fünf Frauen aus dem Bezirk sind zwischen 22 und 52 Jahre alt. Dass ihnen die Arbeit Freude bereitet, sieht man ihnen an. „Sie blühen mit der Zeit richtig auf“, sagt Maria Mühlegger von der Lebenshilfe.

Derzeit freuen sich die Fraue­n über neue Ware für den Frühling. Von Babyausstattung und Bekleidung über Fahrräder bis zu Kinderwägen und Büchern reicht das Sortiment. Das Angebot wird in Schwaz gut angenommen, weiß Mühlegger.

„Menschen mit Behinderungen wollen am Arbeitsleben teilnehmen“, sagt Lebenshilfe-GF Georg Willeit. Projekte wie diese bieten laut ihm Gelegenheit, sich einzubringen und am Leben in der Gemeinde teilzuhaben. (emf, TT)