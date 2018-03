Von Hubert Daum

Imst – Letzte Woche kam endlich jener Brief, den die Eltern der Viertklässler der Volksschulen (VS) herbeigesehnt hatten. Wie geht’s im Herbst schulisch weiter? Gymnasium oder Neue Mittelschule (NMS)? Die Frage, ob die Sprösslinge in die angegebene Erstwunschschule gehen dürfen, ist nun schwarz auf weiß geklärt.

„Wir haben Gott sei Dank im Unterschied zum urbanen Bereich die Situation, dass die Neuen Mittelschulen weiterhin sehr gefragt sind“, weiß Pflichtschulinspektor Thoma­s Eiterer, „es sind vor allem die Schwerpunkte, die auch Spitzenschüler in die NMS locken.“ Mehr als 70 Prozent der Volksschulabgänger im Bezirk Imst hätten eine NMS als Erstwunsch angegeben. Eiterer: „In den Tälern ist der Prozentsatz der Schüler, die ein Gymnasium besuchen wollen, sogar einstellig. Das hängt mit der Entfernung zusammen.“

Die Musikmittelschule (MMS) und die Sportmittelschule (SMS) Imst-Unterstadt sind so genannte Schwerpunktschulen. „102 Kinder traten zur Eignungsfeststellung an“, berichtet MMS-Direktor Michael Perktold, „wir können im Prinzip alle Geeigneten aufnehmen und starten mit drei ersten Klassen, davon zwei Musikklassen.“

Von begrenzter Kapazität spricht Christa Kopp, Direktorin der SMS mit dem Schwerpunkt Klettern und Alpinsport: „Wir haben leider einige Kinder an andere Schulen verweisen müssen.“ Wie Perktold sei sie stolz, weil man wieder „viele Top-Schüler“ gewinnen konnte. Auch die NMS Oberstadt mit dem Schwerpunkt „Informations- und Kommunikationstechnik hat mit drei Startklassen ihre Kapazität ausgeschöpft.

Zufriedenheit auch im BRG Imst und im Meinhardinum Stams: Man könne im Wesentlichen alle Aspiranten aufnehmen, die die Voraussetzungen erfüllen.