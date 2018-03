Von Claudia Funder

Lienz – „Gut Ding braucht Weile“, bringt es die Geschäftsführerin des Osttiroler Tierschutzvereins, Christine Zangerl, treffend auf den Punkt. „Jetzt sind wir bald am Ziel des Weges angelangt.“

Und dieser war tatsächlich ein langer. Seit vielen Jahren hatte sich der Verein um eine adäquate Bleibe für entlaufene, ausgesetzte und streunende Tiere starkgemacht. Diese fanden ausschließlich privat bei Mitgliedern Unterschlupf, bis im Herbst 2013 die Aufstellung von Containern als Übergangslösung für ein erstes Aufatmen sorgte. Noch einmal sollten drei Jahre ins Land ziehen, bis die Planungen für ein richtiges Tierheim standen.

Ein weiterer Meilenstein auf dem langen Weg war mit dem gemeinsamen Griff zur Schaufel gesetzt worden: Der Spatenstich ging im November 2016 über die Bühne. Dann endlich konnte der Bau auf dem von der Stadt Lienz zur Verfügung gestellten Areal in der Pfister starten. Bautechnisch kam es zu mancher Verzögerung. Aber nun ist das Werk so gut wie vollendet. Und ein Lokalaugenschein zeigt schon jetzt: Es ist richtig schön geworden.

Gerade in den vergangenen Wochen waren viele helfende Hände daran beteiligt, die schmucke Unterkunft einzurichten. „Die gesamte Innengestaltung erfolgte durch engagierte freiwillige Helfer“, betont Zangerl und ist voll des Lobes für all jene, die ehrenamtlich kräftig mitangepackt haben: „Es hat sich ein großer Zusammenhalt entwickelt.“ Zahlreiche Tierfreunde brachten oder schickten Einrichtungsgegenstände, die das neue Quartier wohnlich machen. Und während des Gesprächs vor Ort fuhr erneut ein Auto vor – mit Nützlichem für das Tierheim mit an Bord. „Das Interesse der Leute ist gewaltig“, freut sich Zangerl.

Die Finanzierung des in Holzriegelbauweise ausgeführten Gebäudes in verkürzter U-Form mit 187 Quadratmetern Nutzfläche aufzustellen, war kein Leichtes. 236.000 Euro flossen vom Land, 50.000 Euro aus dem Gemeindeausgleichsfonds. Doch das reichte bei Baukosten von 500.000 Euro bei Weitem nicht aus. Es galt, die Osttiroler Gemeinden vom kollektiven Stemmen der teiloffenen Finanzierung zu überzeugen. Viele Gespräche führten zum Erfolg. „Annähernd alle Gemeinden haben bereits bezahlt“, verrät Zangerl. Und: „Vor wenigen Tagen wurde die Benutzungsbewilligung von der Stadt erteilt.“

Nach Ostern übersiedeln die Tiere von den Containern in das Tierheim. Bis zu 90 Katzen, acht Hunde sowie Kleingetier haben hier Platz. Es gibt auch ein Terrarium und eine Voliere. Erst kürzlich wurde ein verletzter Habicht vorübergehend untergebracht, erzählt Zangerl.

Die fünf neuen Katzenräume und sieben Hundeboxen haben Freigehege vorgelagert, die für zusätzliche Lebensqualität sorgen. Das lichtdurchflutete Tierheim mit riesigen Fensterflächen, die bis zum Boden reichen, verfügt auch über einen Büro- und Sozialraum, einen Sanitärraum mit Behinderten-WC und einen allgemeinen Arbeitsraum.

Wer sich noch an der Bausteinaktion beteiligen will, möge sich gerne unter Tel. 0664/1003090 melden. Und am 14./15. April findet wieder ein Flohmarkt im Volkshaus statt, dessen Erlös in Tierarztkosten und Futter fließt. „Sach- und Kuchenspenden wären fein“, hofft Zangerl erneut auf breite Mithilfe.

Wenn die Tiere nach Ostern das neue Quartier beziehen, haben sie erst einmal Gelegenheit, sich in Ruhe einzugewöhnen. „Die offizielle Eröffnung findet deshalb erst im Verlauf des Mai statt“, ergänzt Christine Zangerl. Zu dem Festakt wird auch Landesrat Josef Geisler erwartet.