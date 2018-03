Innsbruck – Zum mittlerweile 29. Mal fand am vergangenen Wochenende in der Landeshauptstadt die alljährliche Innufer- und Flurreinigung statt. 311 freiwillige Helfer und 28 Vereine sagten Abfällen und Fundstücken unter dem Motto „Tirol klaubt auf“ den Kampf an. Ausgerüstet mit Greifzangen, Handschuhen und Müllsäcken waren die Teilnehmer früh auf den Beinen, um das Innufer gemeinsam von Unrat zu befreien.

3,2 Tonnen Müll, 1000 Sammelsäcke

Die Gesamtmenge der gesammelten Abfälle belief sich auf rund 3,2 Tonnen. 1000 Sammelsäcke wurden für die Umweltaktion verteilt. Außerdem wurde das Innufer von knapp 800 Kilogramm Haushaltsschrott befreit. Zu den großen „Fundstücken“ zählten Fahrräder, Einkaufswägen, Autoreifen, Stromkabel, Verkehrsschilder und sogar eine Straßenbahnschiene. Als Dank für den Einsatz für ein sauberes und lebenswertes Innsbruck lud die Stadt Innsbruck nach der Aktion zum Mittagessen ein. Im Sinne der Umwelt konnten die zahlreichen Freiwilligen mit Gratis-IVB-Tickets zur Aktion an- und abreisen.

Organisiert wurde die Aktion vom städtischen „Verkehrs- und Umweltmanagement“ in Zusammenarbeit mit der Tiroler Wasserwacht in Innsbruck. „Allen HelferInnen und den 28 teilnehmenden Vereinen gebührt ein herzliches Dankeschön seitens der Stadt Innsbruck für ihren freiwilligen engagierten Einsatz im Sinne des Umweltschutzes“, so Sonja Pitscheider, die ressortzuständige Vizebürgermeisterin, in einer Aussendung.

„Tirol klaubt auf“ ist Teil der österreichweiten Kampagne „Reinwerfen statt Wegwerfen“ der Altstoff Recycling Austria AG. Ziel ist unter anderem Bewusstseinsbildung: Nicht vermeidbare Abfälle sollen in den richtigen Sammelbehälter entsorgt werden. (TT.com)