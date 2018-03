Lienz – Vor gut einem Jahr startete die Tristacher Initiative „Z’ammhelfen“ in Lienz die Aktion „Caffè sospeso“. Man zahlt zwei Kaffees und spendet einen an einen Bedürftigen. Längst gibt es auch Eiskugeln, Suppe, Toast und ganze Menüs zum „Aufschieben“ – die TT berichtete.

Nun hat die bemerkenswerte Aktion abermals Kreise gezogen. Drei Friseursalons der Lienzer Innenstadt stellen sich ab sofort unter dem Motto „Haarschnitt mit Herz“ in den Dienst der guten Sache. Diesmal werden nicht Kunden zum Teilen gebeten, sondern die Unternehmen selbst greifen in die Tasche. Die Salons „Papillota“ in der Judengasse sowie „KMHaar“ und „Klier“ am Johannesplatz spenden Gutscheine. Diese werden im Sozialladen (SoLaLi) Lienz an Bedürftige verteilt, damit Waschen-Schneiden-Föhnen kein Luxus bleiben muss.

„Ich habe bei den Unternehmen vorgesprochen und bin mit offenen Ohren empfangen worden“, freut sich die Organisatorin der Aktion, Elfriede Passegger, und ergänzt: „Ein gepflegtes Aussehen steigert auch das Selbstbewusstsein.“ (func)