Kufstein – Im Juli, nach dem traditionellen und beliebten Weinfest, sollen in einem Teil des Kufsteiner Stadtparks die Baumaschinen auffahren. Dann soll mit der Realisierung des Abschnittes IV der Kufsteiner Fachhochschule (FH) begonnen werden. Dazu wird laut Aussendung der FH Kufstein Tirol-Privatstiftung die Bauverhandlung im Laufe des Aprils erfolgen. Die nötigen Bauleistungen seien bereits ausgeschrieben worden.

Erste Maßnahme ist der Abbruch des überdachten Radabstellplatzes. Dieser wird auf der Nordseite der FH I wiedererrichtet. Die gesamten Abbruch- und Grabungsarbeiten sollten bis Ende August abgeschlossen sein, wie man seitens der Stiftung bekannt gibt. Die Umgestaltung des neuen Mittelbereichs im Stadtpark mit einem Hügel und Wegen startet demanch voraussichtlich im Sommer oder Herbst 2019. Gleichzeitig ist auch die Befestigung des Veranstaltungsbereichs geplant. Die Gesamtfertigstellung (Fachhochschule Stufe IV und Stadtpark) ist für das Frühjahr 2020 vorgesehen.

Für den Stadtpark ist laut Presseaussendung geplant, den Veranstaltungsbereich neu zu gestalten. „Ein Teil der heute genutzten Veranstaltungsfläche, der Bereich zwischen den Objekten Steinbacher und Thaler in Richtung Parkcafé und FH IV, soll unter anderem mit Natur- und Betonsteinen befestigt werden, wie es heißt. „Auf dieser Fläche können längere Blumen- und Staudentröge aufgestellt werden, auf denen man seitlich sitzen kann. Diese Aufstellung kann wie bei einem Mikado-System beliebig verändert werden. Wenn Veranstaltungen stattfinden, werden diese Tröge als Prallschutz und natürliche Abgrenzung zum Stadtpark am Rand der Fläche aufgestellt. So kann die gesamte Fläche als Veranstaltungsbereich verwendet werden“, wird seitens der Stiftungsräte mitgeteilt.

Vorerst stehen bleibt das Objekt „Arabia“, das die Stadtwerke Kufstein angekauft haben. Eigentlich war geplant, es zu schleifen, aber Stadtwerke und Stadt haben sich dazu entschlossen, es bis zur weiteren Verbauung des gesamten Bereichs stehen zu lassen. (TT)