Von Claudia Funder

Lienz – Knapp vor Allerheiligen 2012 war die Erweiterung des Lienzer Urnenfriedhofes, der „Garten der Ruhe“, fertig gestellt worden. Es ist eine schlicht gestaltete, stilvolle Ruhestätte, die sich samt Brunnen und Sitzmöglichkeit zu einem beschaulichen Ort des Gedenkens und Trostes entwickelt hat. Zwischenzeitlich war eine zweite Baustufe realisiert worden, um weiteren Platz zu bieten.

Die Entscheidung für eine Urnenbeisetzung wird auch aufgrund des geringeren Zeitaufwandes für die Pflege der letzten Ruhestätte getroffen, insbesondere dann, wenn es sich um alleinstehende Personen handelt oder die Hinterbliebenen nicht in der Nähe wohnen. Wie vielerorts, gibt es auch in Lienz einen Wandel in der Bestattungskultur. Immer mehr Menschen entscheiden sich für die Beisetzung von Asche.

„Derzeit sind 191 Urnennischen – darunter Wandnischen, Blocknischen und Urnensockel – vergeben“, weiß Hannes Dreer von der Friedhofsverwaltung der Stadt Lienz, der ergänzt, dass aktuell keine einzige Urnennische mehr frei sei.

Zeit zu handeln und neuen Platz zu schaffen. Die Stadt hat bereits reagiert und lässt nun in einer dritten Baustufe weitere Nischen im „Garten der Ruhe“ errichten. Die Gesamtsumme beträgt 110.000 Euro, budgetiert worden sind aber nur 70.000 Euro. Deshalb musste der Restbetrag in der Gemeinderatssitzung am Dienstag überplanmäßig genehmigt werden, was einstimmig erfolgte.

„Geplant sind zwei weitere Urnenblöcke mit insgesamt 48 Nischen, davon 24 Zweier-Nischen und 24 Vierer-Nischen“, erklärt Dreer. Die Realisierung soll noch im Frühjahr starten.

Wo finden neue Urnen bis zur Fertigstellung Platz? „Man kann sie nach dem Abschiedsritual vorübergehend beim Bestatter lassen. Wir stellen aber auch die Stadtarkade für diesen Zeitraum zur Verfügung“, antwortet Dreer im Gespräch mit der TT. Sobald die neuen Nischen fertig sind, bekommen die Urnen dann ihren endgültigen Platz. Reservieren kann man Urnen-Nischen übrigens nicht, sie werden seit 2012 nur noch im Anlassfall vergeben.

„2017 gab es in Lienz insgesamt 138 Beisetzungen, davon 67 Sargbeerdigungen, 47 Urnenbeisetzungen im Erdgrab und 24 Urnenbeisetzungen in Nischen“, so Dreer, und gibt auch Auskunft über die Tarife: „Ein klassisches Erdgrab kostet bei zehn Jahren Ruhefrist 129 Euro, eine Zweier-Urnennische für dieselbe Zeit 390 Euro und eine Vierer-Nische 601 Euro.“