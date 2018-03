Wörgl – Die Mitglieder der Begrettung Wörgl-Niederau mussten im Vorjahr zu mehr Einsätzen denn je ausrücken. Waren es 2016 48 Einsätze, so wurde man 2017 zu nicht weniger als 73 Einsätzen gerufen, wie dem Bericht des Ortsstellenleiters Martin Flörl bei der Jahreshauptversammlung zu entnehmen war. „66 Einsätze mit 412 Einsatzstunden betreffen unser Einsatzgebiet und sieben Einsätze mit 33 Einsatzstunden waren Assistenzeinsätze außerhalb unseres Einsatzgebietes“, wie Flörl weiter berichtete. „Bei den Einsätzen wurden 17 Personen unverletzt geborgen, 46 Personen waren verletzt und für drei Personen kam leider jede Hilfe zu spät“, ergänzte Einsatzleiter Thomas Mey.

Das vermehrte Einsatzaufkommen sei einerseits durch Trendsportarten und diverse Veranstaltungen zu begründen. „Dies bedingt natürlich nicht nur vermehrt Stunden, wir müssen auch dementsprechend die Einsatzmaterialien aufstocken“, zeigt Flörl auf. Auch für den Winterdienst waren 32 Tage lang Mitglieder unterwegs. „Wir müssen heuer die komplette Mann-Ausrüstung austauschen, die jetzige entspricht nicht mehr den rechtlichen Bestimmungen. Die Kosten von rund 240 Euro pro Mann müssen wir selbst tragen und wir werden versuchen, Sponsoren zu finden“, sagte Flörl.

Diese nicht unbedeutenden Kosten fallen übrigens in einem ganz besonderen Jahr für die Bergretter an. Sie feiern heuer ihr 70-Jahr-Jubiläum. 1948 wurde der Bergrettungsstützpunkt Wörgl aus der Taufe gehoben und seitdem wird der Bereich Wörgl und Umgebung einschließlich Gebiet Buchacker und Niederau von Wörgl aus versorgt.

Für das Jubiläumsjahr gab es auch einen Wechsel an der Spitze: Martin Flörl stand als Ortsstellenleiter nicht mehr zur Verfügung. Er kandidierte aber für das Stellvertreteramt. So wurde Dietmar Aichhorn zum neuen Ortstellenleiter, Martin Flörl und Sepp Malleier zu seinen Stellvertretern gewählt, Einsatzleiter bleibt Thomas Mey. In Abwesenheit wurde Hermann Schneck für 25 Jahre Mitgliedschaft ausgezeichnet. (wma, wo)