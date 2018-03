In erster Linie war es natürlich ein Sprachurlaub mit Praktika, der die 3SK der HAK Imst vor den Osterferien zwei Wochen nach Galway in Irland führte. Immerhin schnupperten die jungen Wirtschaftsschüler des Zweiges „Sprachen und Tourismusmanagement" in die irische Arbeitswelt mit „Bed and Breakfast", Restaurants, Cafés und Museen. Daneben galt es aber freilich auch, die Insel im Nordwesten Europas zu erkunden: etwa die die 200 Meter hohen „Cliffs of Moher" oder auch Dublin am St. Patrick's Day". (TT)