Innsbruck – Heute, am Gründonnerstag hoppelt der soziale Hase wieder voll beladen los, um sozial schwächere Menschen in Innsbruck mit einem Gotlpack zu beglücken. Im Rahmen der karitativen Aktion, die im Jahr 2000 in Zusammenarbeit von Lions-Club Innsbruck-Igls, Meraner Catering und Innsbrucker Soziale Dienste GmbH ins soziale Leben wurde, liefert das ISD-Team der über 450 Osterpakete frei Haus.

Damit die Idee des Gotlpacks fixer Bestandteil der Osterfeiertage bleiben kann, ist die ISD auf die Unterstützung von Firmen bzw. Privatpersonen angewiesen. „Ohne die großzügigen Geld- und Warenspenden wären wir machtlos“, erklärt ISD-GF Hubert Innerebner. Heuer spendierte Interspar-Direktor Andreas Reisch die Schoko-Hasen, ein weiterer Teil der Waren im Gotlpack wurde mit dem Reinerlös der ISD-Charity finanziert, die alle zwei Jahre stattfindet. (TT)