Landeck – „2017 war ein Jahr, wo sich der Sprengel strukturell, personell und organisatorisch stabilisiert hat und auf den positiven Weg fortsetzen konnte“, betonte Geschäftsführerin Doris Habicher bei der Generalversammlung des Sozial- und Gesundheitssprengels Landeck-Zams-Fließ-Schönwies (SGS).

In der mobilen Betreuung und Pflege (Hauskrankenpflege und Heimhilfe) wurden 2017 rund 33.000 Basis-Leistungsstunden erbracht. 46 Mitarbeiterinnen sind in den Bereichen Hauskrankenpflege, Heimhilfe, Verwaltung und Mobile Sozialarbeit tätig. Wie bereits 2016 war auch 2017 wieder ein leichter Rückgang bei der Nachfrage im Bereich der Heimhilfeleistungen zu verzeichnen. Der Fuhrpark umfasste 13 Fahrzeuge. Insgesamt wurden rund 135.000 km gefahren.

„Die seit Oktober 2016 eingeführte Stelle der Mobilen Sozialarbeit mit Leiterin Manuela Juen erwies sich als ein wichtiger Lückenschluss im Leistungsangebot“, erklärte Habicher.

Für Obmann Anton Pircher ist wichtig, dass die Mobile Sozialarbeit weiter bestehen bleibt: „Wir bekennen uns zu 100 Prozent dazu. Diese Leistung muss unbedingt für die Bevölkerung erhalten bleiben“, deponierte Pircher. Diese Stelle wird von den Gemeinden bis Oktober 2018 finanziert. Im Frühling soll nach Vorliegen der Evaluierungsergebnisse eine Entscheidung getroffen werden, ob und in welcher Form die Stelle weiter bestehen bleibt bzw. finanziert wird. Die Zahlen sprechen für sich: Im ersten Jahr betreute Manuela Juen rund 630 Stunden 342 Klienten zuhause.

Zur finanziellen Situation erklärten Obmann Pircher und GF Habicher: „Wie bereits in den letzten Jahren angekündigt, ist die Zeit der großen Überschüsse vorbei. Auf der anderen Seite steigt der bürokratische Aufwand verhältnismäßig stärker an. Es wird daher immer schwieriger, ausgeglichen bilanzieren zu können. Die Personalkosten steigen in höherem Ausmaß als die Vergütung seitens des Landes.“ In der Vorschau für das laufende Jahr wird die Tagespflege in Landeck einen weiteren Meilenstein darstellen. „Der SGS ist auf die Betreuung von Tagespflegegästen sehr gut vorbereitet und startklar. Wer sich gerne freiwillig und ehrenamtlich in der Tagespflege engagieren möchte, hat die Möglichkeit, sich direkt beim Sprengel zu melden. Wir freuen uns über alle, die mithelfen möchten“, sagte Habicher. (za)