Lienz, Wien – Durch das plötzliche Ableben von Anita Eigner musste bei der Hauptversammlung des Clubs Osttirol, des Vereins der Osttiroler in Wien, die Stelle des Kassiers neu besetzt werden. Bei der Hauptversammlung im Ambiente des Hotels „The Harmoni­e Vienna“ in der Harmoniegasse im 9. Bezirk wurde Klaus Wilhelmer vulgo Tamerburger aus Patriasdorf in diese Funktion gewählt. Als Stellvertreterin fungiert nun Carmen Nussbaumer aus Lien­z.

Bestätigt wurden alle weiteren Vorstandsmitglieder in ihren Funktionen: Peter Niederbacher (Lienz/Defereggen) leitet, assistiert von Lisa Unterweger (Lienz), den Verein als Obmann. Herbert Tegischer (St. Jakob) und Stellvertreterin Cäcilia Gasser (Sillian) bleiben Schriftführer. Zu den Kassaprüfern wurden wieder Peter Degischer (St. Jakob) und Wolfgang Kutzelnig (Lienz) bestimmt, Peter Unterweger zum Kulturreferenten bestellt.

Schwerpunkt des letzten Vereinsjahres waren kulturelle Veranstaltungen. Bei der Ausstellung „hin und retour 2“ im Sommer in Lienz stellte der Club Osttirol in Zusammenarbeit mit dem Kulturamt der Stadt Lienz eine große Werkschau von in Wien lebenden Osttiroler Künstlern zusammen. Eine Dokumentation über die Ausstellung in der Spitalskirche und dem ehemaligen Postamt, gestaltet von Josef Eder, wurde in der Galerie Sehsaal in Wien präsentiert.

Im Rahmen der Serie Künstlergespräche war der Verein im Atelier von Erika Seywald zu Gast. Gemeinsam gefestet wurde mit Wein und Musik bei einem Heurigen. Angestoßen wurde auch mit Bier, das der Lienzer Wolfgang Lenze­r im Lokal „Beaver Brewing Company“ braut. Bei einem Tirolerknödel-Workshop wurden die selbst gekochten Spezialitäten gemampft. Der Vortrag über die Vertreibung der Deferegger Protestanten von Heinz Kröll wurde von Altbischof Herwig Sturm eingeleitet. Eine Führung durch das „Eumig“-Museum rundete das Programm ab.

In einer Andacht, würdig gestaltet von Elisabeth Ziegler, in der Curhauskapelle am Stephansplatz, gedachte der Verein seiner jüngst verstorbenen Mitglieder Günther Goller, Anita Eigner und Herbert Nussbaumer sowie weiterer wichtiger Wegbegleiter des Vereins.

Ein neues Programm ist in Ausarbeitung: Für einen Vortrag über die Ereignisse im 1. Weltkrieg konnte der Experte Gottfried Kalser gewonnen werden. Thema: Vom Ortler bis zur Adria, 1915 bis 1918 (Montag, 23. April, 19.30 Uhr, Ort: „Reingruber Die Kantin“, 1080 Wien, Laudongasse 16, gegenüber dem Volkskundemuseum). (TT)