Von Eva-Maria Fankhauser

Uderns – Grund und Boden sind für viele Tiroler sehr wertvoll. Wenn eine Gemeinde von einer Freilandfläche ein Stück für eine Straße abzwacken möchte, dann gefällt das naturgemäß nicht jedem Eigentümer. In Uderns beschwert sich aber nicht der Eigentümer, der sein Feld nicht verkleinern will, sondern die anderen, die eingewilligt haben.

„Wir setzen umfangreiche Infrastrukturmaßnahmen. Bauen das Glasfasernetz, Kanäle und Wasserrohrleitungen aus. In Zuge dessen werden einige Straßen saniert oder auch verbreitert“, erklärt BM Josef Bucher. Bei einer Straße im Ort hapert es allerdings. Von den rund 15 angefragten Eigentümern will einer seinen Grund nicht für die Straßenverbreiterung schmälern. „Einer möchte seine landwirtschaftliche Fläche nicht hergeben. Das ist so hinzunehmen“, sagt Bucher. Dabei handle es sich um etwa 1/3 der Straßenlänge. „Eine monetäre Ablöse wollte man nicht, sondern einen Ersatzgrund. Da hat die Gemeinde derzeit aber leider nichts in der Hinterhand“, sagt Bucher. Die Straße sollte von etwa drei Metern auf sechs verbreitert werden, damit zwei Autos aneinander vorbeikämen. Laut Bucher sei der Bereich aber gut einsehbar und daher habe der Gemeinderat beschlossen nun die Straße nur dort zu verbreitern, wo die anderen Grundstückseigentümer auch zugestimmt haben.

„Das ist ein Nadelöhr für alle Anrainer. Es geht hier auch um die Sicherheit für Fußgänger und so weiter“, beschwert sich hingegen einer der Anrainer. Es ärgere ihn, dass überall ansonsten Bauland gewidmet wird, aber hier neben einer Siedlung auf einigen Metern Straße herumgeritten werde. „Hier kommen sicher früher oder später mehr Wohnbauten, da muss man schon vorausschauend mitgestalten“, sagt der Uderner. Er sieht keinen Nachteil in der Verbreiterung der Straße. „Da verliert man ja nichts“, sagt er.

Laut einigen Udernern wurde bereits Druck auf den verbliebenen Eigentümer ausgeübt. Es sei nicht fair, wenn alle anderen ein Stück Grund hergeben. Doch die Meinungen gehen auseinander. Andere wiederum verstehen, dass man seinen Boden als Kulturgut bewahren wolle.

Der betroffene Grundstückseigentümer wollte dazu keine Stellungnahme abgeben.