Lienz — Mit der Stärke von rund 450 Soldaten unterstützt das österreichische Bundesheer ab 4. April erneut die internationale KFOR-Friedensmission im Kosovo. Am Donnerstag wurden 220 Mann am Lienzer Hauptplatz von Oberst Bernd Rott und Brigadier Günter Ruderstaller offiziell in ihren sechsmonatigen Auslandseinsatz verabschiedet.

Die weiteren Truppenteile sind bereits vor Ort, weil sie ihren Einsatz freiwillig verlängert haben. Der Lienzer Major Markus Nußbaumer befehligt in Pec im Westen des Kosovo eine 123 Mann zählende Infanterie-Kompanie, die knapp zur Hälfte von Tirolern gestellt wird.