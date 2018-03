Hochfilzen – Die Mitglieder des Roten Kreuzes Pillerseetal hielten kürzlich ihre 35. Versammlung in Hochfilzen ab. Dabei präsentierte Ortsstellenleiter Herbert Fleckl einen umfassenden Tätigkeitsbericht.

Demnach waren im Vorjahr 36 ehrenamtliche Mitglieder der Ortsstelle in den verschiedensten sozialen Bereichen tätig. Die Ortsstelle ist wochentags mit einem Hauptamtlichen und einem Zivildiener besetzt. Nachtdienste und Sonn- und Feiertage werden so gut wie möglich von Ehrenamtlichen übernommen. Geleistet wurden im vergangenen Jahr insgesamt 4537 Dienststunden.

Viele Stunden wurden außerdem für Kurse und Ambulanzdienste bei Veranstaltungen aufgewendet. Weitere 660 Stunden betrafen die Lebensmitteltafel in Fieberbrunn. An 52 Samstagen haben 14 Mitglieder rund 10,8 Tonnen Lebensmittel an 43 eingetragene Klienten weitergegeben bzw. wieder der Nahrungskette zugeführt.

Besonderer Dank galt dem „First Responder Team“, das zu jeder Tages- und Nachtzeit einsatzbereit ist und im Vorjahr bei 326 Notfällen qualifizierte Erstversorgung bis zur erfolgreichen Reanimation geleistet hat.

Anneliese Höfer hat 2017 ihren langjährigen Kriseninterventionsdienst quittiert. Neu im KIT-Team ist Eva Trixl, die ihre Ausbildung abgeschlossen und bereits 32 Einsätze besetzt hat. Für den Kleiderladen in Kitzbühel helfen fünf Mitglieder monatlich bei der Sortierung der Ware in St. Johann. Ein eigenes Team organisiert den jährlichen Flohmarkt in der Ortsstelle, 2017 wurde ein Reinerlös von insegsamt 4200 Euro erwirtschaftet. (rw)