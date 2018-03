Innsbruck – Um ihre Toten der islamischen Tradition gemäß in einem Leinentuch in der Erde zu bestatten, wünschen sich viele Muslime in Tirol eine Abschaffung der Sargpflicht. Wie berichtet, sprechen sich Landesverwaltung und Bestatter dagegen aus – aus hygienischen, aber auch religiös-kulturellen Gründen. Geht es nach der katholischen Kirche, spricht aus liturgischer Sicht nichts gegen eine Beerdigung ohne Sarg.

„Die katholische Kirche schreibt keinen Sarg vor“, sagt dazu Jakob Patsch, Pfarrer von Hall, als Vertreter der Diözese Innsbruck. Die Tradition, die Toten im Sarg zu beerdigen, habe sich im europäischen Christentum erst in den letzten Jahrhunderten in der Bevölkerung verankert, sagt Patsch. „Aus Gründen der Pietät. In der Kirche geht man damit etwas anders um, was man etwa an der Form der offenen Aufbahrung von hohen Würdenträgern sieht.“

Bis ins 19. Jahrhundert wurde der Sarg in Österreich und anderen Teilen Europas großteils nur für den Transport der Leichname verwendet. Nur Reiche konnten es sich leisten, mit Sarg begraben zu werden.

Der Forderung der islamischen Gemeinschaft kann der Haller Pfarrer einiges abgewinnen. Patsch: „Wenn die Muslime ihre Toten im Leinentuch bestatten wollen, dann sollte man die Sargpflicht ernsthaft überdenken. Vorausgesetzt natürlich, man stellt sicher, dass die hygienischen Rahmenbedingungen keine Gefährdung für irgendjemandes Gesundheit darstellen.“ (bfk)