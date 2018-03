Lienz – Es ist ein großformatiges Schmuckstück, das in den Ostertagen das linke Seitenschiff der Pfarrkirche St. Andrä in Lienz bis an die Decke ausfüllt: das Ostergrab. Auf Leinwänden hat der aus Telfs stammende Maler Anton Zoller im Jahr 1752 ein Kunstwerk geschaffen, das den Betrachter bis heute in den Bann zieht und eintauchen lässt in heute insgesamt sechs verschiedene Szenen, die den biblischen Berichten gemäß aufgestellt werden. Drei Kulissenbögen umrahmen das Geschehen im Hof des Palastes von Pilatus.

Im Jahr 1987 wurde das für zwei Jahrzehnte eingelagerte Ostergrab restauriert und um die Szenen für den Palmsonntag und Emmaus am Ostermontag ergänzt.

Tradition in den Alpenländern von Süd-, Ost- und Nordtirol bis Bayern ist das Schmücken der von Beklemmung und Düsternis gezeichneten Grabszenen mit bunten, hinterleuchteten Glasgefäßen – wohl, um Hoffnung und Vorfreude anzudeuten. Bis zum vorletzten Jahr wurden diese in St. Andrä immer noch mit flackernden Öllampen zum Strahlen gebracht. Nicht ganz ungefährlich, wie Heinrich Sorko vom Krippenbauverein zu bedenken gab: „Offenes Feuer, das den ganzen Tag unbeaufsichtigt in unmittelbarer Nähe zu einem solch bedeutenden Kunstschatz brennt – nicht auszudenken, wenn da etwas passiert wäre!“ Der Krippenfachmann hat moderne LED-Leuchtmittel mit Flackereffekt für die Glaskugeln installiert.

Um das Wissen um die guten Bräuche an die Jugend weiterzugeben und damit nichts, was heute selbstverständlich erscheint, irgendwann in Vergessenheit gerät, bindet man Kinder und Jugendliche in das Pfarrgeschehen ein. Schon drei- oder viermal hat Melanie Mattersberger das Wasserfärben für die Glasgefäße übernommen. Erstmals haben sie heuer ihre Ministranten-Kolleginnen Valentina Bürgler und Felicitas Schuster unterstützt. Dass ihnen dabei eine der 33 Glaskugeln zu Bruch ging, war nicht dramatisch: Schnell war Ersatz gefunden. „Es gibt eigentlich schon immer eine Belohnung für die zwei Stunden Arbeit am ersten Ferientag“, überraschte Melanie ihre Freundinnen, die daraufhin strahlten: „Meistens Schokolade.“

Bis zum Weißen Sonntag wird das Ostergrab in der Pfarrkirche St. Andrä zu sehen sein. (bcp)