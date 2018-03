Von Matthias Reichle

St. Anton – Es ist 5 Uhr Früh in St. Anton. In der Nacht hat es zu schneien begonnen, frischer Schnee liegt an diesem Karfreitag auf dem Weg. Von Frühling keine Spur. Plötzlich durchbricht ein lautes Knattern die morgendliche Stille. Edi Alber und seine Schützlinge legen sich mächtig ins Zeug und lassen ihre Ratschen mit viel Lärm über ihren Köpfen kreisen. „Heute sind wir die Glocken“, schmunzelt der St. Antoner.

In der Arlberggemeinde ist der frühe Kreuzweg nach Stiegeneck an diesem Tag Tradition. Ebenso wie es Brauch ist, dass die Glocken nach Rom fliegen, wie Alber erklärt.

Vor zehn Jahren hat er begonnen, das alte Brauchtum des Ratschens wiederzubeleben. „Ich habe meine Inspiration aus Salzburg“, erinnert er sich. 2008 hat er dort ein kleines Mädchen beim Ratschen beobachtet. Die großen strahlenden Augen ließen ihn nicht mehr los. „Das wollte ich den Kindern hier auch schenken.“

Mit den Ministranten von St. Jakob hat er im ersten Jahr begonnen, die lärmenden Instrumente zu bauen. Inzwischen ist er im ganzen Tal unterwegs – von Tobadill bis St. Christoph. Über 1000 hat er inzwischen hergestellt. „Ich habe aufgehört zu zählen“, gibt Alber zu, „pro Jahr sind es aber zwischen 70 und 110 Stück.“

Ihm liegt daran, diese Tradition, die inzwischen zum immateriellen Kulturerbe erhoben wurde, zu erhalten, und die Kinder gleichzeitig dafür zu begeistern.

Außerdem hat das Projekt einen sozialen Hintergrund. Die Spenden, die die Gruppe sammelt, werden von der Bruderschaft St. Christoph verdoppelt und an den Sozialverein Sovista überwiesen, der das Geld an notleidende Familien verteilt.

An diesem Morgen wird oft geratscht. Am Ziel des Kreuzwegs angekommen, gibt’s einen besonderen Dank von Pfarrer Augustin Kouanvih.

In voller Stärke werden die ratschenden Kinder dann heute zu sehen sein. Der Jubiläumsumzug startet um 14 Uhr in St. Jakob und in St. Anton und führt zur Talstation der Nassereinbahn. Dazu werden 70 bis 100 Teilnehmer erwartet.