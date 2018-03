Ehenbichl – Viele Patienten empfinden Angst und Unsicherheit beim Gedanken an ihre bevorstehende Operation. Selbst kleinere Eingriffe, die unter regionaler Anästhesie vorgenommen werden, sind mit einem Gefühl von Unbehagen verbunden. Zwar bedeutet eine lokale Betäubung eine geringere Belastung für den Organismus, Betroffene müssen sich dabei aber auch zwangsläufig akustisch mit dem Verlauf ihres Eingriffes auseinandersetzen. Hier setzt man daher auf die stresslindernde Wirkung von Musik. Wenn die Patienten es wünschen, können sie sich während ihres Eingriffes – anstatt den OP-Geräuschen – musikalischen Klängen via MP3-Player und Kopfhörer hingeben.

„Wir dämpfen damit die Umgebungsgeräusche“, erklärt der stellvertretende Pflegedirektor und OP-Manager Claudius Wurm. „Es geht nicht darum, die Patienten völlig abzuschirmen, sie sollten schon auch noch etwas von der Umgebung mitbekommen können. Aber mithilfe der Musik entscheiden sie sozusagen, wohin sie ihre Aufmerksamkeit lenken wollen: entweder sich von der Musik mittragen lassen oder das Geschehen im OP mitverfolgen. Und die Patienten nehmen das musikalische Angebot gerne an.“