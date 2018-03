Von Eva-Maria Fankhauser

Schwaz – Leise kratzt der Bleistift übers Papier. Die Seiten des Notizbuches sind großteils gefüllt. Wundersame Kreationen, verschnörkelte Zeichnungen, die aussehen wie aus den Tiefen des Meeres oder aus der knochentrockenen Wüste. Mit einem Lächeln auf den Lippen und einem Kopf voller verschiedenster Ideen fließt die Kreativität nur so aus Theresa Fischers Händen aufs Papier.

Dass ihr kein gewöhnlicher Bürojob liegt, das war für die junge Schwazerin früh klar. Schon immer hat sie gerne gebastelt und sich von ihrer Umgebung inspirieren lassen. Anstatt mit Mama im Baumarkt Blumentöpfe zu kaufen, stand Fischer vor dem Sortiment für Drähte. Und schon kamen die Ideen. In ihren Gedanken bog sie sich die ersten Kunstwerke zurecht. Das Kunstgeschichtestudium war der 23-Jährigen schnell zu trocken. Zu langweilig. Sie wollte etwas tun, etwas schaffen. Schlussendlich landete sie an der Goldschmiedeschule mit Uhrmacherschule in Pforzheim. Dort besucht sie seit eineinhalb Jahren das Berufskolleg für Design, Schmuck und Gerät.

„Das ist eine total kreative Ausbildung. Da kann man sich richtig austoben, alle Techniken lernen und Neues ausprobieren“, sagt Fischer. Von der Idee für ein Schmuckstück bis hin zur Umsetzung vergeht oftmals bis zu einem Monat. „Ich überstürze manchmal ganz gern etwas, weil ich einfach gleich daran arbeiten will“, sagt die Schwazerin. Ihre Kreativität will aus ihr heraus. Zuerst muss diese aber zeichnerisch festgehalten werden. Dann folgen Modelle und erste Versuche. Es muss überlegt werden, welches Material sich eignet und wie es umgesetzt werden kann. Es wird gesägt, gelötet, gebogen, gefeilt und modelliert. Die Palette ihrer bisherigen Kunstwerke reicht von Ringen, Anhängern, Ohrringen, Broschen, Salatbesteck bis hin zu kleinen Dosen oder Gebrauchsgegenständen.

Inspirieren zu ihren Kunststücken lässt sie sich gerne von ihrer Umgebung. „Es ist faszinierend, was die Natur alles hergibt. Alleine diese in­teressante Formen- und Pflanzenvielfalt“, sagt Fischer. Sie hat ihre ganz eigenen Plätze, wo sie in der Natur nicht nur Inspiration sucht, sondern auch Steine. In den Wäldern rund um Schwaz verbergen sich wahre Schätze, aus denen die Künstlerin mittlerweile Anhänger für Ketten kreiert. Hingucker aus der Heimat. „Die meisten sind Malachit oder Azurit. Der Boden hier ist sehr kupferhaltig. Durch die äußeren Einflüsse reagiert der Stein und es entstehen oberflächliche Färbungen“, sagt Fischer. Diese ziehen ihren Blick auf sich. Und nun auch die Blicke vieler anderer, wenn jemand ihre Anhänger um den Hals trägt. Seit Kurzem gibt es ihren Schwazer Steinschmuck im Silberbergwerk zu sehen und kaufen.

Sich nach der Ausbildung selbstständig zu machen, ist Fischers großes Ziel. Mit schlichter Raffinesse will sie anderen eine Freude bereiten. „Mir geht es um ein Weiterdenken, was Schmuck alles sein kann neben den klassischen Formen, die jeder kennt“, sagt die Schwazerin mit einem Lächeln. Und schnell wird klar, hinter den strahlenden Augen stecken noch viele Ideen, die nur darauf warten, umgesetzt und in Form gegossen zu werden.