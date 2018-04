Wenn Menschen aufgrund von Unfällen, Krankheiten oder chronischen Leiden Pflege und Betreuung benötigen, belasten nicht nur viele offene Fragen, sondern auch bisher unbekannte Probleme die pflegenden Angehörigen. Um ihnen Unterstützung zukommen zu lassen, bieten die Krankenhäuser Reutte, Zams und Innsbruck jetzt ein spezielles Pflegeberatungsprojekt an.

In einer kostenlosen Schulung erhalten Interessierte Informationen, Tipps und aktive Hilfestellungen für den Alltag. „Unser gemeinsames Ziel ist es, die familiäre Pflege zu stärken und betroffenen Personen Möglichkeiten aufzuzeigen, sich in der neuen Lebenssituation zurechtzufinden", betont David Heitzinger, Pflegedirektor am BKH Reutte. Das Schulungsangebot beinhaltet zum einen Informationen zu finanziellen oder organisatorischen Unterstützungsmöglichkeiten, befasst sich zum anderen aber auch intensiv mit den pflegerischen Anforderungen im Alltag. „Wir möchten Angehörigen von pflegebedürftigen Menschen eine konkrete und aktive Anleitung für den Pflegealltag zu Hause anbieten. Je nach Anforderungen erhalten die Teilnehmer wertvolle Praxistipps", betont Heitzinger.

Das neue Projekt entsteht im Rahmen des Qualitätsförderungsprogramms des Tiroler Gesundheitsfonds. „Wir haben sehr genau recherchiert, wie vergleichbare Projekte im In- und Ausland organisiert und umgesetzt werden", sagt Dominik Siegele, stellvertretender Pflegedirektor im KH Zams. „Aufbauend auf den Erfahrungswerten der Best-practice-Projekte haben wir in unseren drei Krankenhäusern eine Befragung über die Bedürfnisse der pflegenden Angehörigen durchgeführt. In enger Zusammenarbeit mit Pflegeexperten aller drei Spitäler wurde ein Schulungskonzept entwickelt", ergänzt Elmar Zorman, Qualitätsmanager am KH Zams.

„Die künftigen Trainer durchlaufen derzeit ein gezieltes Fortbildungsprogramm im interprofessionellen Trainings- und Simulationszentrum für medizinisch-pflegerische Berufe in Innsbruck", so Aloisia Angermair, stellvertretende Pflegedirektorin im LKH Innsbruck.

Ab Mitte Mai werden die Schulungen regional angeboten — Infos gibt's bei den jeweiligen Pflegedirektionen.

Im Bezirk Reutte findet die erste Schulung am 24. Mai statt. Informationen gibt's direkt bei der Pflegeberatung Außerfern, Tel. 0676/88601 500 oder im Internet unter pflegeberatung.bkh-reutte.at. Eine Anmeldung ist unbedingt erforderlich — Tel. 05672/601-557 oder per Mail an teresa.feineler@bkh-reutte.at. (TT, fasi)