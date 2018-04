Von Christoph Blassnig

Lienz — Eine Personenbergung über das Treppenhaus eines mehrstöckigen Gebäudes ist schon kein leichtes Unterfangen. Kommen Feuer und dichter Rauch dazu, muss der Zugriff von außen erfolgen: der typische Einsatzbereich einer Drehleiter. Sind alle Menschen in Sicherheit, können Atemschutztrupps transportiert oder das Löschmittel von oben eingebracht werden. Handelt es sich bei den zu Bergenden um Rollstuhlfahrer, Bettlägrige oder sonst akut lebensbedrohlich Erkrankte, muss dringend eine sitzende bzw. liegende Evakuierung gewährleistet werden können. So kommt es immer wieder vor, dass Notärzte die Drehleiter der Feuerwehr Lienz anfordern, weil die engen und steilen Stiegen wie etwa in einem alten Bauernhaus gar keine andere Bergung eines liegenden Notfallpatienten zulassen als von außen über den Balkon.

Der Lienzer Feuerwehrkommandant Richard Stefan berichtet von weiteren typischen Anforderungen: „Ein Wespennest in der Fassade eines fünfstöckigen Gebäudes bedeutet Gefahr in Verzug, weil Menschen mit Allergien in Gefahr sein könnten." Manchmal verfängt sich ein Vogel beim Nestbau, oder eine Katze kommt nicht mehr alleine vom Baum. Technische Einsätze wären etwa auch Schneebäume oder bedrohte Blechdächer im Winter. Sollte es bei einem Wasserrettungseinsatz notwendig sein, könnte die Drehleiter auch negativ fahren — im Stadtgebiet also zum Wasser von Isel oder Drau hinabreichen. „Wobei wir hier bisher das Fahrzeug auf Rampen fahren mussten, um über ein Geländer zu kommen." Mit der neuen Drehleiter, die die Lienzer Freiwilligen im Mai erwarten, wird das um ein Vielfaches leichter: Das letzte Leiterglied kann bei Bedarf geknickt werden. Dadurch verringert sich der Arbeitsradius. „Ein entscheidender Einsatzvorteil auch in engen Gassen", sagt der Kommandant.

Die neue Leiter würde „so ziemlich alle Stückerln spielen", meint Stefan. Die Kosten von rund 780.000 Euro teilen sich Tiroler Landesfeuerwehrverband und Stadt Lienz je zur Hälfte. Dass die Neuanschaffung mit dem heurigen 150-Jahr-Jubiläum der Lienzer Wehr zusammenfällt, sei Zufall. „Wir müssen unseren Fuhrpark mit elf Fahrzeugen immer am aktuellen Stand halten. Nach 25 Jahren durften wir beim Verband um Förderung für eine neue Leiter ansuchen und haben das natürlich auch getan."

Die neue Drehleiter wird mit modernster Technik ausgestattet sein. Die erreichbare Höhe liegt bei 32 Metern. Ganz sicher in Tirol und vermutlich in ganz Österreich zum ersten Mal verbaut wird eine Hochspannungs-Warn­einrichtung am Korb, sagt Stefan. Sensoren registrieren in einer Entfernung von 15 bis 30 Metern stromführende Leitungen und warnen optisch wie akustisch. „Bei Nebel, Regen, Rauch und in der Nacht darf diese Gefahr nicht unterschätzt werden."

Die Traglast des Korbes verdoppelt sich auf 500 Kilogramm. Mehr Platz für Rettungsliegen und eine Rampe, über die Rollstuhlfahrer in den Korb gelangen können, gehören ebenso zur Ausstattung wie ein Lasthaken, der für vier Tonnen Gewicht ausgelegt ist. Neben dem Wasserwerfer kann auch ein Belüftungsgerät in die Kanzel aufgenommen werden.

Die alte Leiter wird ausgemustert. Zum Fahrzeugalter kommt noch, dass ein teures großes Service ansteht. Die Lienzer Feuerwehr darf das Fahrzeug verkaufen und den Erlös für sich verwenden. „Ein sehr niedriger fünfstelliger Betrag wäre noch realistisch", sagt der Kommandant. Es gebe einen Markt.

Als Überbrückung etwa könnte die Drehleiter noch einige Jahre dienen. „Diese Entscheidung ist noch nicht gefallen.