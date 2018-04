Von Angela Dähling

Maurach a. A. – Schwein muss man im Leben haben. So wie Daisy. Gerade auf der Welt, wurde sie dem Mauracher Sparkassenchef zum Geburtstag geschenkt – auf dass sie auf der Party als Spanferkel auf dem Grill lande. Der Bankchef brachte das nicht übers Herz, sondern stattdessen das kleine Ferkel zum Haus der Tiere in Maurach.

Seit acht Jahren zahlt er inzwischen „Alimente“ für die nun stattliche, aufgeweckte Schweinedame, die hier zusammen mit Minischweinen ein Leben wie im Paradies führt. Finanziert durch Spenden der Mitglieder des gleichnamigen Tierschutzvereins und reichlich eigenes Geld haben „Tiermama“ Doris Mai und ihr Sohn, „Entenpapa“ Roman Pellegrini, mit dem „Haus der Tiere“ im Laufe von 20 Jahren etwas ganz Besonderes in Maurach geschaffen: einen Gnadenhof für Tiere, eine Tierrettungsstation und eine Pflegestelle. Zudem nennt das Haus mit seinem großen Freigehege auch Tirols einzige Wildentenstation sein Eigen. Gänse, Enten, Schwäne werden hier gesund gepflegt und schnattern in und rund um kleine Teiche. Ein Wildentenpaar hat sich vor ein paar Tagen dazugesellt. „Das rastet hier und fliegt dann weiter. So wie die anderen, sobald sie das möchten“, erzählt Roman Pellegrini. 120 Tiere (darunter auch Hasen, Hühner, Meerschweinchen, Ziegen, Ponys) leben friedlich und ohne Zwinger und Käfig mit- und nebeneinander auf dem Areal. „Das geht nur, weil wir ein privates Haus und eben kein Tierheim sind. Da bräuchte es dann Zwinger“, sagt Pellegrini, während neun kleine Hunde freudig bellend um ihn herumspringen. Dass sie alle zu alt sind, um vermittelt zu werden, und viele von ihnen fast oder ganz blind sind, merkt man den lebensfrohen Senioren nicht an. Dazwischen: Mogli, ein extrem verschmuster Kater, der mit Brustgeschirr in Achenkirch gefunden und nie abgeholt wurde.

Jedes Tier hier hat seine eigene Geschichte. Doris Mai kennt sie alle. Esel Don Camillo war verwahrlost und sollte verwurstet werden, der kleine Gamsbock Anton wurde mit Kopfverletzung und Lungenentzündung eingeliefert, Kalb Alma wurde von seiner Mutter verstoßen, weshalb Mai es „freikaufte“ und mit der Flasche großzieht. Tag und Nacht ist die Tiermama daher gefordert. Zu einem Bauern, der Nutztiere schlachtet, wird Alma nie mehr kommen. „Ich ziehe sie nicht auf, damit jemand anderer sie dann tötet“, sagt Mai, die sich wie ihr Sohn vegetarisch ernährt. Für Alma werde daher ein „Lebensplatz“ gesucht. So wie für rund 300 Legehennen, die halbjährlich direkt ab Hof weitervermittelt werden. „Weil die Legeleistung nach 1,5 Jahren nachlässt, werden sie sonst geschlachtet“, erklärt Mai in der Stube im Haus der Tiere, in die ihr auch die Hundesenioren-Gang gefolgt ist. „Heutzutage ist es leichter, ein Tier zu schlachten, als es zu retten“, ergänzt Pellegrini mit Verweis auf die vielen nötigen Genehmigungen. In jedem der mit Polstern ausgestatteten Fensterrahmen hat es sich eine von elf Katzen gemütlich gemacht. Eine schmust mit einem Hund, während Graupapagei Merlin, der aus einer Beschlagnahmung stammt, die Hunde beim Namen nennt und dann mit der Stimme von Doris Mai schreit: „Gebt’s amol a Rua!“

Zur Ruhe kommt Doris Mai nie. Zwei Tage Thermenurlaub waren seit 1998 ihr ganzer Urlaub. Die Tiere brauchen sie. Derzeit hat das Haus mehr Tiere als der Verein Mitglieder. „Das funktioniert alles nur, weil wir nicht aufs Geld schauen“, sagt Mai im Hinblick auf die Futterkosten. Ab 10 Euro monatlich kann man Mitglied und Tierpate im Haus der Tiere werden. Infos und Öffnungszeiten: www.hausdertiere.at. Spendenkonto: Sparkasse Maurach a. A., IBAN AT94 2051 0007 0172 4353.