Mit 1. April wurde der in Bad Häring wohnhafte Abteilungsinspektor Gottfried Lindtner zum neuen Kommandanten der Polizeiinspektion Niederndorf ernannt. Landespolizeidirektor Helmut Tomac nahm vor Kurzem im Beisein des Bezirkspolizeikommandanten von Kufstein, Oberstleutnant Walter Meingassner, die Ausfolgung des Bestellungsdekrets vor und gratulierte dem Beamten zu seiner neuen und verantwortungsvollen Führungsaufgabe. Lindtner vollendet im August 2018 sein 35. Exekutivdienstjahr. Nach Abschluss des Grundausbildungslehrganges und Dienstführendenlehrganges an der Bundes-Zoll- und Zollwachschule in Wien absolvierte er den Ergänzungslehrgang für dienstführende Zollwachbeamte E2a an der Gendarmerieschule in Absam/Wiesenhof. Seit 2014 war Lindtner 1. Stellvertreter des Inspektionskommandanten Helmut Wildauer, der nunmehr in den Ruhestand getretenen ist. (TT)