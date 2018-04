Ein wahres Wintersport-Feuerwerk zum Saisonausklang — das verspricht die Militär-Weltmeisterschaft von heute bis Samstag im Pillerseetal zu werden. Nach 2000 und 2008 gastiert das Großereignis der Militärsportler bereits zum dritten Mal im Pillerseetal. Spitzenathleten aus 26 Nationen kämpfen dabei im WM-Stadion von Hochfilzen sowie in Fieberbrunn in vier unterschiedlichen Wintersportdisziplinen um die Medaillen — darunter auch große Namen.

So kommt etwa Dario Cologna (SUI) als frischgebackener Langlauf-Olympiasieger zu den Bewerben ins Pillerseetal und misst sich bei den Langlauf-Entscheidungen, die am Freitag (ab 9 Uhr) in Hochfilzen stattfinden. Bei den Langlauf-Damen steht z. B. die deutsche Olympia- und WM-Medaillengewinnerin Steffi Böhler im Aufgebot.

Hochkarätig liest sich auch das Feld der Biathleten: Neben den beiden Weltmeistern und Olympiamedaillengewinnern Erik Lesser (GER) und Dominik Landertinger (AUT) stehen auch Europameister Andrejs Rastorgujevs (LAT), die Weltcupsieger Simon Eder (AUT), Denise Herrmann (GER), Nadine Horchler (GER) und Franziska Hildebrand (GER) sowie die starken Schweizer Benjamin Weger und Mario Dolder am Start. Für Lokalmatador Dominik Landertinger sind die Militärweltmeisterschaften ein weiteres großes Highlight der Wintersaison. „Durch die vielen Weltcupläufer wird das nochmals eine richtige Herausforderung und ein krönender Abschluss der Saison“, so Landertinger.

Die Alpinen bekommen ihren großen Auftritt bei der Militär-WM am Donnerstag (ab 9 Uhr) mit dem WM-Riesentorlauf vom Fieberbrunner Doisch­berg. Auch hier steht mit Ramon Zenhäusern ein Olympiasieger am Start. (TT)