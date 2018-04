Von Nikolaus Paumgartten

Hall – Da gibt es die Großmutter, die ihre Kinder und Enkelkinder zeit ihres Lebens nie liebevoll umarmen konnte. Und erst am Sterbebett findet die Familie heraus, dass sie in den Kriegsjahren mehrfach brutal vergewaltigt wurde. Da ist die Mutter, die ihre fünf Kinder mit aller Strenge und Härte erzogen hat, weil ihr Mann nicht aus dem Krieg zurückgekehrt und sie der Auffassung war, nur so die Herausforderungen des Nachkriegs-Alltags bewältigen zu können. Und da ist der Vater, der nach den Kriegsjahren und dem Erlebten an der Front nie wieder derselbe wurde und dessen Leben von Alkoholsucht und Gewaltausbrüchen bestimmt war. Es sind Geschichten, wie es sie in vielen Tiroler Familien gibt – oft unausgesprochen, meist unverarbeitet. Persönliche, aber auch gesellschaftliche Traumata, die ihre Auswirkungen auf die nachfolgenden Generationen hatten und bis heute haben. Lange verborgen unter dem Mantel des Schweigens.

„In diesem See des Vergessens wollen wir fischen, um die bedeutsamen Erinnerungen herauszuholen“, sagte Christian Haring, Ärztlicher Direktor des Landeskrankenhauses Hall. Auf seine und auf Initiative von Astrid Lampe, stv. Direktorin der Universitätsklinik für Medizinische Psychologie in Innsbruck, hin findet diese Woche in Hall eine Tagung statt, die sich mit den Auswirkungen der Kriegs- und Nachkriegsjahre auf das spätere Leben der Menschen und ihrer Familien beschäftigt. „Vielfach öffnet sich erst jetzt ein Zeitfenster, in dem unsere Patienten über eigene Erlebnisse oder die ihrer Eltern berichten und sie als Ursachen für ihre Angststörungen und Depressionen erkennen“, erklärt Lampe. Solange sich der Mensch erinnere, ergebe sich immer wieder die Gelegenheit, Einfluss zu nehmen. „Bleibt er im Schrecken der Vergangenheit verhaftet, wird die Erinnerung quälend sein. Gelingt es jedoch, den Kreislauf zu durchbrechen, kann er sein Trauma überwinden“, führt Astrid Lampe aus.

Die Tagung mit dem Titel „Trauma und Erinnern“ findet am 6. und 7. April an der UMIT in Hall statt. Veranstalter sind das Landeskrankenhaus Hall und die Universitätsklinik für Medizinische Psychologie und Psychotherapie. Das Programm sowie Informationen zu den Workshops und Teilnahmegebühren gibt es im Internet unter www.trauma-erinnern.tirol